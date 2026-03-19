सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण, यी हुन् धेरै विद्यार्थी भएका १० विद्यालय

१३ जेठ, काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ ।
बुधबार सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ मा धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालयको सूची सार्वजनिक गरिएको छ ।
पछिल्लो समय विद्यालय व्यवस्थापन, नेतृत्व, लगानी र गुणस्तर वृद्धिका लागि भएका विभिन्न प्रयासका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमध्ये रूपन्देही जिल्लास्थित कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा सबैभन्दा बढी ८ हजार २ सय ३९ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् ।
