काचनमा निर्माणाधीन बर्थिङ्ग सेन्टर भवन ४ वर्षदेखि अलपत्र

लोकेन्द्र यादव लोकेन्द्र यादव
२०८३ जेठ १४ गते ९:२३

१४ वैशाख, सप्तरी । सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिका-८ स्थित काचन गाउँमा सुरक्षित सुत्केरी गराउन निर्माण सुरु भएको बर्थिङ सेन्टर निर्माण सम्पन्न नहुँदै अलपत्र परेको हो । उक्त निर्माणाधीन बर्थिङ्ग सेन्टर चार वर्षदेखि बजेट अभावमा अलपत्र अवस्थामा छ ।

संघीय निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सुरू भएको उक्त बर्थिङ्ग सेन्टर निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रम बन्द भएसँगै अलपत्र परेको हो ।

भवन निर्माणका लागि तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले बजेट विनियोजन गराएका थिए ।

पछिल्लो समय बर्थिङ्ग सेन्टर भवन बनाउन नगरपालिकाले पनि बजेट छुट्याएको छैन । प्रसूति भवनले पूर्णता नपाउँदा पालिकाका महिलाहरू चेकजाँच र प्रसूति सेवाका लागि बाहिर जानु पर्ने बाध्यता हटेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०७७-०७८ मा उपभोक्ता समिति गठन गरि  ६० खर्चेको बोदेबरसाईन नगरपालिकाले उक्त योजनाप्रति पछिल्लो समय अपनत्व ग्रहण नगर्दा नेपाल सरकार लगानी खेर गइरहेको छ ।

स्थानीयको स्वास्थ्यप्रति नगरपालिका कतिको जिम्मेवार रहेको प्रष्ट भइरहेको स्थानीयको भनाइ रहेको  छ ।

बोदेबरसाईन नगरपालिका-८ का वडाअध्यक्ष बैजनाथ चौधरीले निर्वाचित भएको चार वर्ष भइसक्दा पनि अधुरो बर्थिङ्ग सेन्टर बन्नुपर्छ भनी अहिलेसम्म नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तावसमेत लगेका छैन ।

बोदेबरसाईन नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्माका अनुसार अधुरो भवनमा पार्टीसन , झ्याल ,ढोका रंगरोगन र कमपाउण्डको पर्खाल बनाउन बाकी रहेको बताए । उनले आउँदो नगरसभाबाट बजेट विनियोजन भइ बर्थिङ्ग पूर्णता पाउने बताए ।

काचन वर्थिङ्ग सेन्टर निर्माण उपभोक्त समिति अध्यक्ष अरूण चौधरीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम बन्द भएकोले स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गरि बर्थिङ्ग सेन्टर सञ्चालन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

स्थानीय बिलट दासले नगरपालिकाले बर्थिङ्ग सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउनमा बजेट विनियोजनका लागि चासो नदिएको आरोप लगाए ।

यस्तै बोदेबरसाईन नगरपालिका-९ स्थित सिमरहा बर्थिङ्ग सेन्टर निर्माणाधीन भवन समेत अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । उक्त बर्थिङ्ग सेन्टरको भवनमा समेत पलास्टर, झ्याल, ढोका रंगरोगन र  कमपाउण्डको पर्खाल बनाउन बाँकी रहेको छ ।

यसैगरी वडानम्बर-१० स्थिति खडकपुर बर्थिङ्ग सेन्टरको भवन बनी सक्दा पनि नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैन ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

