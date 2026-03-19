पटनाको गंगा नदीमा डुंगा पल्टिँदा दुई जनाको मृत्यु, ५ जना बेपत्ता

भारतको पटनास्थित गंगा नदीमा बिहीबार बिहान डुंगा पल्टिएको छ । डुंगामा सवार सात जनालाई उद्धार गरिएको छ।
पटना जिल्ला प्रशासनले अहिलेसम्म दुई जनाको शव निकालिएको, सात जनाको उद्धार गरिएको र अन्य पाँच जना बेपत्ता रहेको जनाएको छ । उद्धार प्रयास जारी छ ।
प्रशासनले बिहीबार बिहान करिब ५:४५ बजे, बाढ उपविभागको उमानाथ घाट नजिकै बिन्द टोलीका १४ जना डुंगा चढेर समस्तीपुर जिल्लाको मोहिउद्दीननगरको सुल्तानपुर डायरा गएका थिए ।
मानिसहरू प्रायः त्यहाँ लौका टिप्न र अन्य खेतीपातीको काम गर्न जान्छन् ।
फर्कने क्रममा, समस्तीपुरको सुल्तानपुर डायरा नजिकै तीव्र हावाका कारण डुंगा पल्टिएको थियो । अहिलेसम्म सात जनाको उद्धार गरिएको छ भने पाँच जना बेपत्ता छन् । दुई जनाको शव निकालिएको छ।
