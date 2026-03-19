यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीको आह्वान : मापसे/लापसे गरी सवारी नचलाऔं

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते १४:२६

१४ जेठ, काठमाडौं । यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) र लागु पदार्थ सेवन (लापसे) गरी सवारी नचलाउन संयुक्त आह्वान गरेका छन् ।

मनसुनजन्य विपद्बाट जोगिन यातायात सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा संयुक्त सूचना निकाल्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।

सूचना अनुसार सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिन, सवारीसाधनको अवस्था दुरुस्त राख्न र मनसुन अवस्थाबारे जानकारी लिन र प्रहरीसँग समन्वय गर्नसमेत आह्वान गरिएको छ ।

क्षमताभन्दा बढी मानिस/मालसामान नबोक्न, यात्रु/मालसामानको विवरण दुरुस्त राख्न, सुरक्षित स्थानमा मात्र पार्किङ/विश्राम लिन पनि भनिएको छ ।

विपद्को समयमा व्यक्तिगत सञ्चार सही अवस्थामा राख्न, यात्रा गर्दा परिचय खुल्ने कागजपत्र साथमा लिन र यात्रा गर्दा मापसे तथा लापसे नगर्न भनिएको छ ।

मनसुनको समयमा यात्रा गर्दा सडक अवरुद्ध भई निश्चित समयमा गन्तव्य पुग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै पानी र ड्राइ फुड साथमा राख्न, बिरामी, अशक्त र वृद्ध अवस्थाका व्यक्तिले जरुरी कामबाहेक लामो दुरीको यात्रा नगर्न समेत आह्वान गरिएको छ ।

साथै, सार्वजनिक सवारीसाधनमा ड्यास क्यामरा, जीपीएस र लगेज ट्याग अनिवार्य गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ भने प्रतिकूल मौसममा यात्रा नगर्न समेत सचेत गराइएको छ ।

सिफारिस

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब 'कक्रोज'सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने 'लेजर हेयर रिमुभल' कति सुरक्षित ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित