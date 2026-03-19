श्रम संस्कृति पार्टीले घोषणा गर्‍यो धरानको मेयर पदका उम्मेदवार

प्रदिप मेन्याङ्बो प्रदिप मेन्याङ्बो
२०८३ जेठ १४ गते १५:०५

१४ जेठ, सुनसरी । श्रम संस्कृति पार्टीले २०८४ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा धनबहादुर राईलाई उठाउने घोषणा गरेको छ । बिहीबार श्रम संस्कृतिले राईलाई मेयरमा अघि सार्ने घोषणा गरोके हो ।

राई धरान उपमहानरपालिका–४ का पूर्ववडाध्यक्ष हुन् । उनी २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उनले सुरुदेखि नै स्वतन्त्रबाट मेयरमा निर्वाचित हर्कराज राई(साम्पाङ)लाई सघाउँदै आएका थिए । उनी धरानमा साम्पाङलाई साथ दिने एक्ला वडाध्यक्ष मानिन्थे ।

यस्तै सम्पाङको श्रम अभियानमा पनि जोडिँदैआएका थिए । त्यसपछि एमालेले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो । एमालेले कारबाही गरेलगत्तै उनले वडाध्यक्ष पदबाट पनि राजीनामा दिएका थिए । साम्पाङले श्रम संस्कृति पार्टी खोलेपछि गत फागुन १६ गते उनी पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए ।

पार्टीले आफूले प्रस्तावित मेयरमा घोषणा गरेपछि राईले साम्पाङलाई धन्यवाद दिए ।

‘स्थानीय तह र प्रदेशको चुनाव नजिकिएको बेला हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष माननीय हर्कराज साम्पाङ ज्यूले मेयरको उम्मेदवारमा चयन गर्नुभयो । उहाँलाई धेरै धरै धन्यवाद दिन चाहन्छु’, राईले भने ।

श्रम संस्कृति पार्टीबाट धरानमा मेयमा राईसहित दिनेश राई, निनाचन्द्र राई, सुमन श्रेष्ठ पनि आकांक्षी थिए ।

यस्तै, श्रम संस्कृतिले भर्खरै पार्टी प्रवेश गरेका सुदन किरातीलाई कोशी प्रदेशको प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्ने तयारी गरिसकेको छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

