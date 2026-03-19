राष्ट्रपतिलाई अर्थमन्त्रीले गराए बजेटबारे जानकारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबारे शीतल निवासमा जानकारी गराउनुभएको छ ।
- अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन पनि राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट जेठ १५ गते शुक्रबार अपराह्न ४ बजे संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
१४ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे जानकारी गराएका छन् ।
बिहीबार अपरान्ह राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुगेर उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) बारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका हुन् ।
भेटमा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले संसद्मा पेश गरेका आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन पनि उनलाई हस्तान्तरण गरे ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले भोली (जेठ १५ गते शुक्रबार) अपरान्ह ४ बजे संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।
बजेट निर्माण प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
