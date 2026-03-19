दलित समुदायका बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि ३ अर्ब विनियोजन

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण, आयआर्जन र प्रविधि स्तरोन्नतिका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने नीति लिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणमार्फत सरकारको नीतिबारे जानकारी दिएका हुन् ।
यस्तै ५ वर्षमुनिका दलित समुदायका बालबालिकाहरूको पोषण सहायताका लागि मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।
