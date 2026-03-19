अर्थविद्हरूसँग बजेट समीक्षा (लाइभ)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
- घोषित बजेटमध्ये सरकारले पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
- सार्वजनिक बजेटप्रति निजी क्षेत्रले उत्साह देखाएको छ भने अर्थविद्हरूले यसको समीक्षा सुरु गरेका छन् ।
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे समीक्षा सुरु भएको छ ।
यसैबीच अनलाइनखबरले अर्थविद्हरूसँग समीक्षा सुरु गरेको हो ।
आजै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आार्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटबारे निजी क्षेत्र उत्साही देखिएको छ ।
अर्थविद् प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, चार्टर एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डे र युवा अर्थशास्त्री ऊर्जा थापासँग अनलाइनखबरले बजेटबारे समीक्षा गरेको हो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबर घोषणा गरेका छन् ।
पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रहने र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरिने उनले बताए ।
बजेटबारे अहिले विभिन्न व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरूले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4