सुदूरपश्चिममा लागुऔषधसहित एकैदिन ८ जना पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते ९:२५

१७ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिममा प्रहरीले लागुऔषधसहित आठ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुलाबाट विभिन्न किसिमका लागुऔषधसहित आठ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

कैलालीमा पाँच, कञ्चनपुरमा दुुई र दार्चुलामा एक जना पक्राउ परेका छन् । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ मा २४ वर्षीय कमल चौधरीलाई २३० ग्राम गाँजासहित पक्राउ गरिएको छ । गोप्य सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीको टोलीले उनको घरमा खानतलासी गर्दा गाँजा फेला पारेको थियो ।

यस्तै, टीकापुर नगरपालिका–९ खक्रौलाबाट ३१ वर्षीय दिनेश शाही ६३० मिलिग्राम खैरो हेरोइनजस्तो पदार्थसहित पक्राउ परेका छन् । सोही क्षेत्रमा २१ वर्षीय खकेन्द्र साउदलाई ३ ग्राम २० मिलिग्राम खैरो हेरोइनजस्तो पदार्थ, नाइट्रोजाम ३ क्याप्सुल र स्पाजाम ८ क्याप्सुलसहित नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

भजनी नगरपालिका–६ विस्नापुरबाट ३४० मिलिग्राम खैरो हेरोइनजस्तो पदार्थसहित जानकी गाउँपालिका–४ का २० वर्षीय प्रासिस रावत र एक १८ वर्षीय किशोर पक्राउ परेका छन् ।

कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–६ चन्देबाट बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका–८ का ३२ वर्षीय अर्जुन धानुक र पुनर्वास नगरपालिका–२ का २२ वर्षीय आशिष साउद २३० मिलिग्राम खैरो हेरोइनजस्तो पदार्थसहित पक्राउ परेका छन् ।

उनीहरू सवार से ६ प ७५९ नम्बरको मोटरसाइकल समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

यता दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–४ बाङ्गाबगरबाट ३१ वर्षीय सन्तोष बर्मा सुनार ११ ग्राम चरेशजस्तो पदार्थसहित पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकालाई सम्बन्धीत ठाउँका हिरासत कक्षमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

लागु‍औषध
सम्बन्धित खबर

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित