News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- किम कार्दाशियनको 'स्किम्स' ब्राण्डका कपडाभित्र लागुऔषध लुकाएर तस्करी गर्ने याकुब कोन्केललाई १३ वर्ष ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ।
- कोन्केलले बेल्जियमबाट ९० किलो कोकिन लुकाएर नेदरल्यान्ड्स हुँदै बेलायत ल्याएका थिए र सेप्टेम्बर ४ मा हार्विच पोर्टमा पक्राउ परेका थिए।
- न्यायाधीशले कोन्केललाई ठूलो व्यावसायिक लागुऔषध अपरेसनमा महत्वपूर्ण भूमिका भएको उल्लेख गर्दै ट्रक, लागुऔषध र मोबाइल फोन जफत गरी नष्ट गर्न आदेश दिएका छन्।
५ जेठ, काठमाडौं । किम कार्दाशियनको ‘स्किम्स’ब्राण्डका कपडाको लोडभित्र लागुऔषध लुकाएर तस्करी गर्ने एक एचजीवीचालकलाई १३ वर्ष ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ।
४० वर्षीय याकुब कोन्केलले बेल्जियमबाट लागुऔषध सङ्कलन गरी नेदरल्यान्ड्स हुँदै युकेसम्म पुर्याएका थिए। गत सेप्टेम्बर ४ मा एसेक्सको हार्विच इन्टरनेसनल पोर्टमा उनको ट्रक रोक्दा सीमा अधिकारीहरूले ९० किलो कोकिन फेला पारेका थिए।
पोल्याण्डको कार्तुजीका बासिन्दा कोन्केलले वैध डेलिभरीका रूपमा आएको स्किम्सका सामग्रीभित्र कोकिन लुकाएर बेलायत ल्याएका थिए।
चेम्सफोर्ड क्राउन कोर्टमा सजाय सुनाउँदा उनी रोएका थिए। न्यायाधीश रिचर्ड विल्किनले उनलाई बेल्जियमको एक औद्योगिक क्षेत्रबाट लागुऔषध लिन जाने ‘इच्छुक चालक’ का रूपमा टिप्पणी गरे। उनले ४,५०० युरो को बदलामा ट्रक चलाएर डच बन्दरगाहसम्म पुर्याएका थिए र त्यहाँबाट फेरीमा चढेर बेलायत आएका थिए।
न्यायाधीशले उनलाई भने, “यो ठूलो स्तरको व्यावसायिक अपरेसनमा तपाईंको भूमिका सामान्य थिएन, निकै महत्वपूर्ण थियो।”
२८ प्यालेट अन्डरवेयर र कपडा बोकेको उनको ट्रक चलाउने तरिका शङ्कास्पद देखिएपछि अधिकारीहरूले पोर्टमा एक्स-रे गरेका थिए। अभियोजक जेरी हेसका अनुसार, ट्रकको पछाडिको ढोकाको भागमा ९० पोका कोकिन लुकाउन विशेष रूपमा परिमार्जन गरिएको थियो। सवारी साधनमा लागुऔषध आपूर्तिसँग जोडिएको एउटा मोबाइल फोन पनि फेला परेको थियो, जुन १८ घण्टापछि आफैँ डिलिट हुने गरी सेट गरिएको थियो।
कोन्केलका वकिल जेम्स ग्रेले उनका क्लाइन्टले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको र जेलमा रहँदा राम्रो व्यवहार गरेको बताए। राष्ट्रिय अपराध एजेन्सीका पल ओर्चार्डले भने, “सङ्गठित अपराधी समूहहरूले कोन्केलजस्ता भ्रष्ट चालकहरूलाई यसरी नै वैध सामानको आवरणमा लागुऔषध ओसारपसार गर्न प्रयोग गर्छन्। यस कारबाहीले लागुऔषध बरामद हुनुका साथै आपराधिक समूहले एक महत्वपूर्ण सहयोगी गुमाएको छ।”
न्यायाधीशले लागुऔषध, ट्रक र मोबाइल फोन जफत गरी नष्ट गर्न आदेश दिएका छन्। सजाय भुक्तान गरेपछि कोन्केललाई डिपोर्ट गरिनेछ। यस विषयमा टिप्पणीका लागि किम कार्दाशियनलाई सम्पर्क गरिएको थियो।
