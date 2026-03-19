+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अन्डरवेयर बोकेको ट्रकमा फेला पर्‍यो ९० किलो कोकिन 

गत सेप्टेम्बर ४ मा एसेक्सको हार्विच इन्टरनेसनल पोर्टमा उनको ट्रक रोक्दा सीमा अधिकारीहरूले ९० किलो कोकिन फेला पारेका थिए।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १८:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • किम कार्दाशियनको 'स्किम्स' ब्राण्डका कपडाभित्र लागुऔषध लुकाएर तस्करी गर्ने याकुब कोन्केललाई १३ वर्ष ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ।
  • कोन्केलले बेल्जियमबाट ९० किलो कोकिन लुकाएर नेदरल्यान्ड्स हुँदै बेलायत ल्याएका थिए र सेप्टेम्बर ४ मा हार्विच पोर्टमा पक्राउ परेका थिए।
  • न्यायाधीशले कोन्केललाई ठूलो व्यावसायिक लागुऔषध अपरेसनमा महत्वपूर्ण भूमिका भएको उल्लेख गर्दै ट्रक, लागुऔषध र मोबाइल फोन जफत गरी नष्ट गर्न आदेश दिएका छन्।

५ जेठ, काठमाडौं । किम कार्दाशियनको ‘स्किम्स’ब्राण्डका कपडाको लोडभित्र लागुऔषध लुकाएर तस्करी गर्ने एक एचजीवीचालकलाई १३ वर्ष ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ।

४० वर्षीय याकुब कोन्केलले बेल्जियमबाट लागुऔषध सङ्कलन गरी नेदरल्यान्ड्स हुँदै युकेसम्म पुर्‍याएका थिए। गत सेप्टेम्बर ४ मा एसेक्सको हार्विच इन्टरनेसनल पोर्टमा उनको ट्रक रोक्दा सीमा अधिकारीहरूले ९० किलो कोकिन फेला पारेका थिए।

पोल्याण्डको कार्तुजीका बासिन्दा कोन्केलले वैध डेलिभरीका रूपमा आएको स्किम्सका सामग्रीभित्र कोकिन लुकाएर बेलायत ल्याएका थिए।

चेम्सफोर्ड क्राउन कोर्टमा सजाय सुनाउँदा उनी रोएका थिए। न्यायाधीश रिचर्ड विल्किनले उनलाई बेल्जियमको एक औद्योगिक क्षेत्रबाट लागुऔषध लिन जाने ‘इच्छुक चालक’ का रूपमा टिप्पणी गरे। उनले ४,५०० युरो को बदलामा ट्रक चलाएर डच बन्दरगाहसम्म पुर्‍याएका थिए र त्यहाँबाट फेरीमा चढेर बेलायत आएका थिए।

न्यायाधीशले उनलाई भने, “यो ठूलो स्तरको व्यावसायिक अपरेसनमा तपाईंको भूमिका सामान्य थिएन, निकै महत्वपूर्ण थियो।”

२८ प्यालेट अन्डरवेयर र कपडा बोकेको उनको ट्रक चलाउने तरिका शङ्कास्पद देखिएपछि अधिकारीहरूले पोर्टमा एक्स-रे गरेका थिए। अभियोजक जेरी हेसका अनुसार, ट्रकको पछाडिको ढोकाको भागमा ९० पोका कोकिन लुकाउन विशेष रूपमा परिमार्जन गरिएको थियो। सवारी साधनमा लागुऔषध आपूर्तिसँग जोडिएको एउटा मोबाइल फोन पनि फेला परेको थियो, जुन १८ घण्टापछि आफैँ डिलिट हुने गरी सेट गरिएको थियो।

कोन्केलका वकिल जेम्स ग्रेले उनका क्लाइन्टले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको र जेलमा रहँदा राम्रो व्यवहार गरेको बताए। राष्ट्रिय अपराध एजेन्सीका पल ओर्चार्डले भने, “सङ्गठित अपराधी समूहहरूले कोन्केलजस्ता भ्रष्ट चालकहरूलाई यसरी नै वैध सामानको आवरणमा लागुऔषध ओसारपसार गर्न प्रयोग गर्छन्। यस कारबाहीले लागुऔषध बरामद हुनुका साथै आपराधिक समूहले एक महत्वपूर्ण सहयोगी गुमाएको छ।”

न्यायाधीशले लागुऔषध, ट्रक र मोबाइल फोन जफत गरी नष्ट गर्न आदेश दिएका छन्। सजाय भुक्तान गरेपछि कोन्केललाई डिपोर्ट गरिनेछ। यस विषयमा टिप्पणीका लागि किम कार्दाशियनलाई सम्पर्क गरिएको थियो।

लागु‍औषध
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रहरीको त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक

प्रहरीको त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक
रास्वपा महाधिवेशन : पदाधिकारीमा कसले देखाउँदैछन् आकांक्षा ?

रास्वपा महाधिवेशन : पदाधिकारीमा कसले देखाउँदैछन् आकांक्षा ?
मर्जरमा दिइने लाभांश कर छुट अनियमितता छानबिन गरी असुल्न महालेखाको निर्देशन 

मर्जरमा दिइने लाभांश कर छुट अनियमितता छानबिन गरी असुल्न महालेखाको निर्देशन 
हेर्दा फिट देखिंदैमा ढुक्कले नबसौं, उच्च रक्तचापले पार्न सक्छ समस्या

हेर्दा फिट देखिंदैमा ढुक्कले नबसौं, उच्च रक्तचापले पार्न सक्छ समस्या
स्वास्थ्य सेवा विभागले २७ करोड वैदेशिक सहायताको हिसाब देखाएन

स्वास्थ्य सेवा विभागले २७ करोड वैदेशिक सहायताको हिसाब देखाएन
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू (सूचीसहित)

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू (सूचीसहित)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित