+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रहरीको त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १८:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल प्रहरीले २०८३–२०८५ सम्मको त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ।
  • रणनीतिक योजनामा नागरिक केन्द्रित प्रहरी सेवा र प्रविधिमैत्री रुपान्तरणलाई मुख्य प्राथमिकता राखिएको छ।
  • यसअघि २०८०–२०८२ को कार्ययोजनामा ९४.७२ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नवप्रवर्तन, इमानदारिता र तत्परतामार्फत प्रहरी सेवामा रुपान्तरण गरिने भन्दै २०८३–२०८५ सम्मको त्रिवर्षीय योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

यो त्रिवर्षीय योजना नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् १ साउनदेखि लागू हुने बताइएको छ । रणनीतिक योजनामा नागरिक केन्द्रित प्रहरी सेवा र प्रविधिमैत्री रुपान्तरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको आईजीपी कार्कीले बताए ।

रणनीतिक विषय ‘चुस्त प्रहरी सेवा–सुरक्षित समुदाय’ तय गरिएको यस रणनीतिक योजनाले प्रहरी संगठनलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र भरोसायोग्य संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

प्रहरीसँग सम्बन्धीत ऐन, कानुनलगायत विभिन्न दस्तावेजहरुको अध्ययन तथा नेपाल प्रहरीको बलियो पक्ष, कमजोरी, अवसर र चुनौतीको समेत विश्लेषण गरिएको बताइएको छ ।

यसअधिको नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना २०८०–२०८२ मा १३ वटा मुख्य लक्ष्यहरु, ४० वटा कार्यगत उदेश्यहरु र २०७ वटा क्रियाकलपाहरु रहेका थिए । जसको समग्र उपलब्धी ९४.७२ प्रतिशत रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले बताएको छ ।

यसका प्रमुख उपलब्धीहरुमा ६४ वटा नीति, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यादेश, कार्ययोजना लगायत प्रतिवेदनहरु भएको, चौकीस्तरसम्म ४०८ सहायता कक्ष निर्माण गरिएको, २ हजार ४९९ वटा वीपन क्लीयरिङ पिट निर्माण गरिएको, २२१ प्रहरी इकाईमा इन्ट्रानेट बिस्तार गरिएको, २१४ प्रहरी इकाईमा ९० दिनसम्म स्टोरेजन हुने खालको सीसीक्यामेरा जडान गरिएको, ४०८ वटा हिरातस कक्षमा पुस्तकालय निर्माण गरिएको र ३५ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएको बताइएको छ ।

नेपाल प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित