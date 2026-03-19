भक्तपुरको हनुमन्ते पुल नजिक एक पुरुषको शव फेला

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका–३ कौशलटारस्थित हनुमन्ते खोलाको पुल नजिकै ४८ वर्षीय भीम राईको शव फेला परेको छ।
- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले मृतक भीम राई इलाम घर भएका व्यक्ति भएको बताएको छ।
- भक्तपुर प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
४ जेठ, काठमाडौं । भक्तपुरमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ ।
मध्यपुर थिमि नगरपालिका–३ कौशलटारस्थित हनुमन्ते खोलाको पुलन नजिकै एक पुरुषका शव फेला परेको हो ।
मृत भेटिएक पुरुष इलाम घर भएका ४८वर्षीय भीम राई रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले बताएको छ ।
घटनाबारेमा भक्तपुर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
