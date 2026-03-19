अब अनलाइनबाटै प्रहरीमा उजुरी दिन सकिने

५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कुनै गुनासा तथा उजुरीहरू अनलाइनबाटै गर्न सकिने भएको छ । नेपाल पुलिस एप सार्वजनिक गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले अब अनलाइनबाटै उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सामा मंगलबार एक कार्यक्रम गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गरे ।
प्रहरीसम्बन्धी कुनै गुनासा तथा अन्य उजुरी अनलाइन एपमार्फत गर्न सकिने त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर अनलाइनमै हेर्न मिल्ने वा थप प्रमाण माग गर्ने अनलाइनमै च्याट गरेर उजुरीबारे कुराकानी गर्न सकिने बताइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4