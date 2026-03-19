अब अनलाइनबाटै प्रहरीमा उजुरी दिन सकिने

नेपाल पुलिस एप सार्वजनिक गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले अब अनलाइनबाटै उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको हो ।

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १७:३३

५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कुनै गुनासा तथा उजुरीहरू अनलाइनबाटै गर्न सकिने भएको छ । नेपाल पुलिस एप सार्वजनिक गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले अब अनलाइनबाटै उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सामा मंगलबार एक कार्यक्रम गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गरे ।

प्रहरीसम्बन्धी कुनै गुनासा तथा अन्य उजुरी अनलाइन एपमार्फत गर्न सकिने त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर अनलाइनमै हेर्न मिल्ने वा थप प्रमाण माग गर्ने अनलाइनमै च्याट गरेर उजुरीबारे कुराकानी गर्न सकिने बताइएको छ ।

नेपाल प्रहरी
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

