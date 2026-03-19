म्युजिक भिडियोको हिट ‘पिएम’ जोडी अब फिल्ममा एकसाथ

काठमाडौं । फुलबुट्टे सारी, टाढा भएपनिसहितका दर्जन चर्चित म्युजिक भिडियोमा सहकार्य गरेपछि पल शाह र मलिका महतले अब कथानक फिल्ममा सहकार्य गर्ने पक्का भएको छ ।
पलको आगामी फिल्म ‘आबाट आमा २’ मा मलिकालाई शीर्ष भूमिकामा देख्न पाइने भएको हो । निर्मातासँग मलिकाले लिखित समझदारी गरेकी छन् । फिल्ममा यी दुईको जोडी बाँध्न लागिएको निर्देशक चन्द्र पन्तले बताए ।
‘पिएम’ जोडीको रुपमा म्युजिक भिडियोमा लोकप्रिय यो जोडीलाई फिल्ममा पनि हेर्न पाउनुपर्ने माग दर्शकको थियो । दर्शकको यही इच्छाअनुसार निर्देशक पन्तले लिड हिरोइनमा मलिकालाई कास्ट गरिएको बताए ।
यसअघि सहायक अभिनेत्रीमा रिश्ता गुरूङ, निकिता आचार्य अनुबन्धित भैसकेका छन् । साथै, आकाश श्रेष्ठ, सविन श्रेष्ठ, विपना थापा, प्रदीप रावत, साइग्रेस पोखरेल, गजित विष्ट, नरेन खड्का पनि अनुबन्धित भैसकेका छन् ।
छायांकन केही सातामा सुरु हुने जनाइएको छ । प्रदर्शन ३० असोजदेखि सुरु हुने उल्लेख छ ।
