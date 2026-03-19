अनिल झा बने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अनिल झा नेतृत्वको राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी नेपाली कांग्रेसमा समाहित भएको छ ।
- नेपाली कांग्रेसले रौतहटका झालाई पार्टीको विधान अनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा मनोनित गरेको छ ।
१७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसमा समाहित गराएका अनिल झा केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले रौटहटका जालाई पार्टीको विधानको धारा ४ अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य पदमा मनोनित गरेका हुन् ।
झा अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टी आजै मात्रै कांग्रेसमा समाहित भएको हो । झालाई गत फागुन २१ को निर्वाचनमा रौतहट १ बाट कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, उनी पराजित भए ।
