प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामको सुझाव- अप्रिय सत्य नबोल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बालेन शाहलाई पदमा बहाल रहँदा अप्रिय सत्य नबोल्न सुझाव दिएका छन् ।
- भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नीतिशास्त्रको ‘सत्य बोल प्रिय बोल, अप्रिय सत्य नबोल’ भन्ने श्लोक स्मरण गराएका छन् ।
१७ जेठ, काठमाडौ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई अप्रिय सत्य नबोल्न सुझाव दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भट्टराईले पदमा बहाल रहँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेर यस्तो सुझाव दिएका हुन् । ‘पदमा बहाल रहेञ्जेल हाम्रो नीतिशास्त्रको यो पद्यांश निरन्तर स्मरण गर्दा राम्रो होला,’ उनले लेखेका छन्, ‘सत्य बोल प्रिय बोल, अप्रिय सत्य नबोल ।’
प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुलाई राम्रो भनेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4