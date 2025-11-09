यातायातको प्रणाली अवरोधले सेवाग्राहीलाई सास्ती

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- यातायात व्यवस्था विभागको प्रणालीमा निरन्तर अवरोध आएपछि सेवाग्राहीलाई सास्ती बढेको छ।
- विभागले सवारी साधन सम्बन्धी नयाँ प्रणालीको तयारी र डेटा माइग्रेसनको काम भइरहेको जनाएको छ।
- आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको चाप बढेकाले प्रणालीमा आंशिक अवरोध आएको विभागको स्पष्टीकरण छ।
२९ असार, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको प्रणालीमा निरन्तर अवरोध आउँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती बढेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै सेवाग्राहीसँग क्षमा मागेको छ । विभागका अनुसार अहिले सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी प्रणाली (ईडीएल), सवारी साधन दर्ता सम्बन्धी प्रणाली (भीआरएस तथा ईभीआरएस) सञ्चालनमा छन् । यस क्रममा नेपाल सरकारले सवारी तथा यातायात सम्बन्धी नयाँ प्रणाली तयार पार्ने काम जारी रहेको समेत विभागले जनाएको छ ।
नयाँ प्रणाली लागु गर्ने सन्दर्भमा प्रणाली सुधार र डेटा माइग्रेसनको काम भइरहेको विभागको भनाइ छ । प्रदेश सरकारमार्फत देशभरि सवारी साधन तथा यातायात कार्यालयको विस्तार हुने क्रम समेत रहेको सूचनामा उल्लेख छ ।
अहिलेका प्रणालीको सीमित क्षमता रहेको र कार्यालयको सेवा विस्तार हुने क्रम जारी रहँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यातायात सम्बद्ध सेवा प्राप्तिका लागि सवारी तथा यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको अधिक चाप हुने गरेको समेत कार्यालयले जनाएको छ । विभागले सेवाग्राहीको चापले गर्दा अहिले सञ्चालनमा रहेका प्रणालीमा आंशिक अवरोध भएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
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