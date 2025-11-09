+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ट्राफिक जरिबाना रकम मौजुदा कानुनले तोके बराबर मात्र छ : विभाग

यातायात व्यवस्था विभागले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको ट्राफिक जरिबाना सम्बन्धी पर्चा झुटो रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २९ गते १८:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • यातायात व्यवस्था विभागले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको ट्राफिक जरिबाना सम्बन्धी पर्चा झुटो रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
  • विभागले हाल उक्त नामको कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको जानकारी दिँदै सो भ्रमपूर्ण सामग्रीको पछि नलाग्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ ।
  • सवारी व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ ऐन नआएसम्म हाल विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार नै ट्राफिक नियम कार्यान्वयन हुने विभागले उल्लेख गरेको छ ।

२९ असार, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा ट्राफिक जरिबाना रकम मौजुदा कानुनले तोके बराबर मात्र रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

आज सूचना जारी गरी विभागले सामाजिक सञ्जालमा मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली बमोजिमको जरिबाना दर हेडिङ गरी विभागको नामबाट जारी भएको भनिएको ट्राफिक जरिबाना सम्बन्धी पर्चा झुटो रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

अहिले नेपालमा उक्त नामको कानुनी व्यवस्था नभएको समेत विभागले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका यस्तो फेक सामग्रीको तथ्य, प्रमाण र आधारको परीक्षण नगरी लाइक, सेयर र प्रचार नगर्न समेत विभागले आह्वान गरेको छ ।

त्यसो गरे विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ लगायत कानुनी व्यवस्था अनुसार दण्डनीय हुनेसमेत विभागले बताएको छ ।

ट्राफिक जरिबाना सम्बन्धी विषय अब बन्ने सवारीसाधन तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी नयाँ ऐन जारी नभएसम्म मौजुदा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली अनुसार कार्यान्वयन हुने विभागले जनाएको छ ।

ट्राफिक जरिबाना रकम यातायात व्यवस्था विभाग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

११ महिनामा भित्रियो २१ खर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्स, जेठमा २ खर्बमाथि

११ महिनामा भित्रियो २१ खर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्स, जेठमा २ खर्बमाथि
मिनी संसद्‌मा उठ्यो मिडिया हाउसहरू अगाडि शंकास्पद गाडी पार्किङको विषय

मिनी संसद्‌मा उठ्यो मिडिया हाउसहरू अगाडि शंकास्पद गाडी पार्किङको विषय
सरकारलाई सुहाङ नेम्वाङका ४ प्रश्न

सरकारलाई सुहाङ नेम्वाङका ४ प्रश्न
बाढी र पहिरोले देशभरि डेढ दर्जन स्थानमा राजमार्ग अवरुद्ध

बाढी र पहिरोले देशभरि डेढ दर्जन स्थानमा राजमार्ग अवरुद्ध
विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे ३७ खर्ब पुग्यो, ११ महिनामै ४० प्रतिशत बढ्यो

विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे ३७ खर्ब पुग्यो, ११ महिनामै ४० प्रतिशत बढ्यो
प्रतिवेदन थन्काउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ : मन्त्री पुन

प्रतिवेदन थन्काउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ : मन्त्री पुन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश
गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार
कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित