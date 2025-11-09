ट्राफिक जरिबाना रकम मौजुदा कानुनले तोके बराबर मात्र छ : विभाग

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- यातायात व्यवस्था विभागले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको ट्राफिक जरिबाना सम्बन्धी पर्चा झुटो रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
- विभागले हाल उक्त नामको कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको जानकारी दिँदै सो भ्रमपूर्ण सामग्रीको पछि नलाग्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ ।
- सवारी व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ ऐन नआएसम्म हाल विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार नै ट्राफिक नियम कार्यान्वयन हुने विभागले उल्लेख गरेको छ ।
२९ असार, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा ट्राफिक जरिबाना रकम मौजुदा कानुनले तोके बराबर मात्र रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
आज सूचना जारी गरी विभागले सामाजिक सञ्जालमा मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली बमोजिमको जरिबाना दर हेडिङ गरी विभागको नामबाट जारी भएको भनिएको ट्राफिक जरिबाना सम्बन्धी पर्चा झुटो रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
अहिले नेपालमा उक्त नामको कानुनी व्यवस्था नभएको समेत विभागले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका यस्तो फेक सामग्रीको तथ्य, प्रमाण र आधारको परीक्षण नगरी लाइक, सेयर र प्रचार नगर्न समेत विभागले आह्वान गरेको छ ।
त्यसो गरे विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ लगायत कानुनी व्यवस्था अनुसार दण्डनीय हुनेसमेत विभागले बताएको छ ।
ट्राफिक जरिबाना सम्बन्धी विषय अब बन्ने सवारीसाधन तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी नयाँ ऐन जारी नभएसम्म मौजुदा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली अनुसार कार्यान्वयन हुने विभागले जनाएको छ ।
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