+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शंकास्पद गाडी पार्किङबारे शंकर पोखरेलको टिप्पणी- विनाशकाले विपरीत बुद्धि

सोमबार बिहान अनलाइनखबर, हिमालय टीभी र कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका गेट अगाडि शंकास्पद ढंगले गाडी पार्किङ गरिएको थियो । उक्त गाडीहरू प्रहरीले क्रेनको मद्दतले हटाइसकेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २९ गते १९:३२

२९ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेले सञ्चारमाध्यमका गेट अगाडि शंकास्पद गाडी पार्किङको विषयमा ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार फेसबुकमा टिप्पणी लेख्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि । सञ्चार प्रतिष्ठानको बाटो छेक्नेगरी रहस्यमय गाडी पाकिङ’, उनले लेखेका छन्, ‘सञ्चारमाध्यम र समाजलाई भयभित बनाउने बचकाना खेल ।’

सोमबार बिहान अनलाइनखबर, हिमालय टीभी र कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका गेट अगाडि शंकास्पद ढंगले गाडी पार्किङ गरिएको थियो । उक्त गाडीहरू प्रहरीले क्रेनको मद्दतले हटाइसकेको छ ।

शंकर पोखरेल शंकास्पद गाडी पार्किङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पार्टी विभाजनबाट उत्पन्न निराशाले देशमा ‘पपुलिजम’ को उदय भयो : महासचिव पोखरेल

पार्टी विभाजनबाट उत्पन्न निराशाले देशमा ‘पपुलिजम’ को उदय भयो : महासचिव पोखरेल
रास्वपाप्रति शंकर पोखरेलको टिप्पणी : ‘सुशासनको नारा दिनेहरू सल्लाहकार–पीएको फौज खडा गर्दैछन्’

रास्वपाप्रति शंकर पोखरेलको टिप्पणी : ‘सुशासनको नारा दिनेहरू सल्लाहकार–पीएको फौज खडा गर्दैछन्’
विष्णुको गिरफ्तारीबारे शंकर- राज्य अदृश्य शक्तिकेन्द्रले सञ्चालन गरेको देखियो  

विष्णुको गिरफ्तारीबारे शंकर- राज्य अदृश्य शक्तिकेन्द्रले सञ्चालन गरेको देखियो  
शंकर पोखरेलको दाबी- एमाले पुनर्गठन औपचारिक निर्णय हो, मतमतान्तरको कुरा भ्रामक

शंकर पोखरेलको दाबी- एमाले पुनर्गठन औपचारिक निर्णय हो, मतमतान्तरको कुरा भ्रामक
प्रियतावाद र अराजकतावादी यथास्थितिका पक्षपोषक हुन् : शंकर पोखरेल

प्रियतावाद र अराजकतावादी यथास्थितिका पक्षपोषक हुन् : शंकर पोखरेल
विष्णु र शंकरले एमाले फुटाउन सक्ने ओलीको विश्लेषण

विष्णु र शंकरले एमाले फुटाउन सक्ने ओलीको विश्लेषण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश
गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार
कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित