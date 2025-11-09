शंकास्पद गाडी पार्किङबारे शंकर पोखरेलको टिप्पणी- विनाशकाले विपरीत बुद्धि

२९ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेले सञ्चारमाध्यमका गेट अगाडि शंकास्पद गाडी पार्किङको विषयमा ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार फेसबुकमा टिप्पणी लेख्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि । सञ्चार प्रतिष्ठानको बाटो छेक्नेगरी रहस्यमय गाडी पाकिङ’, उनले लेखेका छन्, ‘सञ्चारमाध्यम र समाजलाई भयभित बनाउने बचकाना खेल ।’
सोमबार बिहान अनलाइनखबर, हिमालय टीभी र कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका गेट अगाडि शंकास्पद ढंगले गाडी पार्किङ गरिएको थियो । उक्त गाडीहरू प्रहरीले क्रेनको मद्दतले हटाइसकेको छ ।
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