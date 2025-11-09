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पार्टी विभाजनबाट उत्पन्न निराशाले देशमा ‘पपुलिजम’ को उदय भयो : महासचिव पोखरेल

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २० गते १७:१९

२० असार, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष, विभाजनबाट उत्पन्न निराशाका कारण मुलुकमा ‘पपुलिजम’ को उदय भएको बताएका छन् ।

शनिबार ललितपुरमा आयोजित ‘एमाले पार्टी जागरण अभियान’ शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

महासचिव पोखरेलले नेकपा एमालेबाट नयाँ पुस्ता मात्र नभई सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको पुरानो पुस्ता समेत टाढिँदै गएको स्वीकार गरे ।

उनका अनुसार, भदौ २३ गतेको घटनालाई जुन रूपमा चित्रण गरियो, त्यसले महिलाहरूको मानवीय संवेदनशीलतालाई उद्वेलित बनाएका कारण पार्टीलाई सधैँ साथ दिने दिदीबहिनी तथा आमाहरू समेत टाढिएका छन् ।

‘नयाँ पुस्ता पनि हामीबाट टाढिएको कुरा सत्य नै हो । नयाँ पुस्ता मात्रै होइन, सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको पुरानो पुस्ता पनि यस पटकको निर्वाचनमा हामीसँग रहेन । यतिसम्म कि २३ गतेको घटनाका कारण आम रूपमा दिदीबहिनी र आमाहरू पनि हाम्रा साथमा रहेनन् । जुन प्रकारले २३ गतेको घटनाको चित्रण गरियो, त्यसले आमाहरूको मानवीय संवेदनशीलतालाई यति धेरै उद्वेलित बनायो कि सधैँभरि हामीलाई माया गर्ने र साथ दिनेहरू पनि हामीबाट टाढा भए,’ पोखरेलले भने ।

महासचिव पोखरेलले नेकपा गठनका समयमा जनतामा जगाइएको आकांक्षा पूरा हुन नसक्नु, पार्टीभित्रको तिब्र अन्तरसङ्घर्ष, नेकपाको विघटन र एमालेको विभाजन नै वर्तमान राजनीतिक निराशाको मुख्य कारण भएको औंल्याए ।

पार्टी विभाजनका क्रममा एकले अर्कालाई लगाएका आरोप–प्रत्यारोपले आम जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको र त्यही जगमा आजको ‘पपुलिजम’ जन्मिएको विश्लेषण उनले गरे ।

‘नेकपा गठनका समयमा हामीले जागृत गरेको आकाङ्क्क्षा, नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्ष, नेकपाको विघटन र त्यसपछि एमालेको विभाजनका कारण उत्पन्न भएको निराशा नै आजको पपुलिजमको जन्मको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । त्यस अर्थमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, आज पपुलिजम किन जन्मियो ? यसको एउटा प्रमुख कारण नेकपा गठन, नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्ष, नेकपाको विघटन र त्यसपछि नेकपा एमालेको विभाजनका क्रममा एकले अर्कामाथि लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप हुन्,’ उनले भनिन् ।

शंकर पोखरेल
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