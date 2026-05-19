विष्णुको गिरफ्तारीबारे शंकर- राज्य अदृश्य शक्तिकेन्द्रले सञ्चालन गरेको देखियो  

८ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गिरफ्तारीले राज्यका निकाय अदृश्य शक्तिकेन्द्रले सञ्चालन गरेको देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार राति फेसबुकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका छन् ।
‘केही समय पहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका डीजीले फोनमा कुराकानी गरेर भोलि काठमाडौंमा आएपछि सम्पर्कमा आउनुहोला भनेर अनुरोध गरेको’ उनले लेखेका छन् ।
‘र, त्यसको केही समयपश्चात सुर्खेत प्रहरीलाई पत्रचार गरेर नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको घटनाले राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अदृश्य शक्तिकेन्द्रले सञ्चालन गरेको देखिन्छ,’ महासचिव पोखरेलले लेखेका छन् ।
राज्यका कुनै पनि निकायका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने उनले भनेका छन् । ‘उसका निर्णयहरू राजनीतिक पूर्वाग्रह, प्रतिशोध वा सस्तो लोकप्रियताबाट प्रेरित हुनुहुँदैन । अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया तथ्य, प्रमाण र कानुनको अक्षरश: पालनामा आधारित हुनुपर्दछ, न कि कसैलाई सिध्याउने वा रिसइबी साँध्ने हतियारका रूपमा प्रयोग हुनु हुँदैन,’ उनले अगाडि भनेका छन् ।
एमाले न्यायपूर्ण समाज र निष्पक्ष न्यायका पक्षमा रहेको बताएका छन् । ‘जहाँ कसैलाई पनि पूर्वाग्रहको सिकार बनाइने छैन र वास्तविक दोषी कानुनी कठघराबाट उम्कने छैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारी उक्त मान्यताको विपरित पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन्छ ।’
सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारको निर्देशनमा भएको यो गिरफ्तारीको कानुनी र राजनीतिक रूपमा दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्ने उनले बताएका छन् ।
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