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विष्णु पौडेललाई पक्राउ गर्नुअघि भैंसेपाटीस्थित निवासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ८ गते १८:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सोमबार सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको छ ।
  • पौडेललाई नियन्त्रणमा लिनुअघि विभागको टोलीले ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित निवासमा छापा मारेर केही कागजात बरामद गरेको छ ।
  • सेयर कारोबार र सम्पत्तिको शंकास्पद स्रोतको अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

८ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई पक्राउ गर्नुअघि उनको घरमा छापा मारेको खुलेको छ ।

उनलाई सोमबार दिउँसो सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको टोलीले सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो । विभागले उनलाई नियन्त्रणमा लिनुअघि ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित उनको निवासमा छापा मारेको हो ।

प्रहरीले छापा मारेर केही कागजात समेत नियन्त्रणमा लिएको विभाग सम्बद्ध स्रोतले बतायो ।

पौडेलले गरेको सेयर कारोबार र सम्पत्तिको शंकास्पद स्रोतको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको विभाग सम्बद्ध उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

पौडेल पार्टी कार्यक्रमका लागि सुर्खेत पुगेका थिए । उनलाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याउन लागिएको प्रहरी उच्च स्रोतले जनाएको छ । एमालेले अहिले सबै प्रदेशमा पार्टी पुनर्गठन सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

उनलाई कार्यक्रमस्थलबाटै पक्राउ गरेर अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ ।

उनलाई हवाइ वा स्थलमार्गमध्ये कुनै उपयुक्त विकल्पबाट काठमाडौं ल्याउने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।

उनी पूर्वअर्थमन्त्री समेत हुन् ।

विष्‍णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग
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