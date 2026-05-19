विष्णु पौडेललाई भोलि मात्रै काठमाडौं ल्याइने

८ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भोलि मात्रै काठमाडौं ल्याइने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागकाे समन्वयमा सुर्खेतमा पक्राउ परेका पौडेललाई त्यहाँबाट आज नेपालगञ्ज लगिएको छ ।
नेपालगञ्जबाट उनलाई हवाई जहाजमार्फत काठमाडौं ल्याउने तयारी थियो । तर, राति अबेर भएको र सुरक्षा चुनौतीलाई हेरेर यात्रा नगराउने निर्णय भएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
भोलि बिहान हवाई जहाजमार्फत नै काठमाडौं ल्याउने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
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