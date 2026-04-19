बुटवलमा स्कुटर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु

३० असार, काठमाडौं । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका ९ तिनकुनेमा स्कुटर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा बुटवल उपमहानगरपालिका–९ एकतापथका २१ वर्षीय रिवा श्रेष्ठ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ ।
होराइजोन चोकबाट तिनकुने तर्फ जाँदै गरेको लु ७८ प ७४१७ नम्बरको स्कुटर अनियन्त्रित भई गएराति १२:१५ बजे पल्टिएको थियो ।
दुर्घटनामा घाइते श्रेष्ठलाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइए पनि १२:४५ बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको थिए ।
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