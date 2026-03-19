सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

काभ्रेको धुलिखेलमा स्कुटर दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु

बीपी राजमार्गको धुलिखेल नगरपालिका-९ पानीट्यांकीमा धुलिखेलबाट काभ्रेभञ्ज्याङ जाँदै गरेको प्र.३०२ ००८ प ७१४३ नम्बरको स्कुटर आफैं अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए ।  

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १९:१०

  • काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा स्कुटर अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा घाइते भएका २० वर्षीय निर्जल घिमिरेको उपचारका क्रममा धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको छ ।
  • बीपी राजमार्गको पानीट्यांकीमा धुलिखेलबाट काभ्रेभञ्ज्याङ जाँदै गरेको प्र.३०२ ००८ प ७१४३ नम्बरको स्कुटर दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
  • दुर्घटनापछि स्कुटर चालक पुकार घिमिरेलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान सुरू गरेको छ ।

१२ जेठ, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा स्कुटर दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा धुलिखेल-११ का २० वर्षीय निर्जल घिमिरे रहेको डीएस्पी रविन बिष्टले जानकारी दिए ।

बीपी राजमार्गको धुलिखेल नगरपालिका-९ पानीट्यांकीमा धुलिखेलबाट काभ्रेभञ्ज्याङ जाँदै गरेको प्र.३०२ ००८ प ७१४३ नम्बरको स्कुटर आफैं अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए ।

धुलिखेल-११ बस्ने पुकार घिमिरेले चालाएको स्कुटरको पछाडि बसेकी निर्जलालाई उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । उनको उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

स्कुटर चालक पुकारलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको नियन्त्रणमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

