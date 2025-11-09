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मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड दुईतर्फी सञ्चालनमा

तीन ठाउँको पहिरो हटाइएपछि सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको हो । सडक सञ्चालन भएपनि साँझदेखि होल्ड भएकोले सवारी साधनको चाप उच्च छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते ८:४१

३० असार, चितवन । विभिन्न ठाउँमा पहिराले अवरुद्ध भएको मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको छ ।

यो सडक खण्डका तुइनखोला, केराबारी र जलबीरेमा पहिरो गएको थियो । तीनै ठाउँको पहिरो हटाएपछि सडक सञ्चालनमा आएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका अनुसार आज बिहानैदेखि मेसिन परिचालन गरीसडकको पहिरो हटाएसँगै सवारी साधर दुईतर्फी सञ्चालनमा आएका हुन् ।

सोमबार साँझ विभित्र ठाउँमा पहिरो आएर जोखिम बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सवारी चलाउन रोक लगाएको थियो ।

सडक सञ्चालन भएपनि साँझदेखि होल्ड भएकोले सवारी साधनको चाप बढेको छ ।

नारायणगढ-मुग्लिङ सडकखण्ड मुग्लिन-नारायणखण्ड सडक
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