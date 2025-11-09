मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

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- मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विगतका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले गृह मन्त्रालयलाई उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
- जनकपुरबाट काठमाडौं तर्फ र्यालीसहित हिँडेका मिटरब्याज पीडितहरूसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बारामा पुगेर आज वार्ता गर्नुभएको छ ।
३० असार, काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विगतका विभिन्न आयोगहरूको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
मिटरब्याज पीडितहरू केही दिनदेखि जनकपुरबाट र्यालीसहित काठमाडौंका लागि हिंडेका थिए ।
आजै मात्र बारा पुगेर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उनीहरूसँग वार्ता गरेका थिए ।
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