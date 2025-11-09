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ठगी आरोपमा सौर्य सहकारीका अध्यक्ष पक्राउ

ठगी आराेपमा विराटनगरकाे सौर्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पवन झा पक्राउ परेका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते २१:३२

३० असार,विराटनगर । ठगी आराेपमा विराटनगरकाे सौर्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पवन झा पक्राउ परेका छन् । लामो समयदेखि फरार रहेका ४० वर्षीय झा मंगलबार मोरङ प्रशासनमा पुगेका बेला पक्राउ परेका हुन् ।

उनका विरुद्ध सहकारीको बचत अपचलन र बैंकिङ कसुर सम्बन्धि आराेप छ ।

मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार झामाथि अनुसन्धान भइरहेकाे छ ।

सरकारी ठगी सौर्य सहकारी
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