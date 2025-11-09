नेपाल टेलिकमका पूर्वएमडी सुनिल पौडेल भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर

३० असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेकोमा दोषी ठहर गरेको हो ।
दुई करोड २१ लाख रुपैंया मात्रै बैध रूपमा आर्जन गरेको अवस्थामा पौडेलको साथमा १४ करोड ५७ लाख रुपैंया सम्पत्ति भेटिएको विशेष अदालतको ठहर छ ।
विशेष अदालतले पौडेललाई दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । र, विशिष्ट श्रेणीमा बसेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप छ महिना कैद सजाय पनि तोकेको छ ।
उनले अपराध पीडित संरक्षण कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।
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