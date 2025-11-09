+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाल टेलिकमका पूर्वएमडी सुनिल पौडेल भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर

१२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गैह्रकानुनी सम्पत्ति आर्जन

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेकोमा दोषी ठहर गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते २१:२३

३० असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेकोमा दोषी ठहर गरेको हो ।

दुई करोड २१ लाख रुपैंया मात्रै बैध रूपमा आर्जन गरेको अवस्थामा पौडेलको साथमा १४ करोड ५७ लाख रुपैंया सम्पत्ति भेटिएको विशेष अदालतको ठहर छ ।

विशेष अदालतले पौडेललाई दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । र, विशिष्ट श्रेणीमा बसेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप छ महिना कैद सजाय पनि तोकेको छ ।

उनले अपराध पीडित संरक्षण कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।

नेपाल टेलिकम सुनिल पौडेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

टेलिकमको बिलिङ भ्रष्टाचार मुद्दामा सबैलाई सफाइ

टेलिकमको बिलिङ भ्रष्टाचार मुद्दामा सबैलाई सफाइ
हुम्लाको बानदेव आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई नेपाल टेलिकमद्वारा झोला प्रदान

हुम्लाको बानदेव आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई नेपाल टेलिकमद्वारा झोला प्रदान
धमाधम थ्रीजी सेवा बन्द गर्दै टेलिकम कम्पनी, प्रयोगकर्ताले सीम परिवर्तन गर्नसक्ने

धमाधम थ्रीजी सेवा बन्द गर्दै टेलिकम कम्पनी, प्रयोगकर्ताले सीम परिवर्तन गर्नसक्ने
आफ्नो सफ्टवेयर आफैँ बनाउँदै नेपाल टेलिकम, ‘भाइब कोडिङ’ लाई प्रोत्साहन

आफ्नो सफ्टवेयर आफैँ बनाउँदै नेपाल टेलिकम, ‘भाइब कोडिङ’ लाई प्रोत्साहन
नेपाल टेलिकमको ३४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिइने

नेपाल टेलिकमको ३४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिइने
ठोरीमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा समस्या, गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन माग

ठोरीमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा समस्या, गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन माग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित