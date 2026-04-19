हुम्लाको बानदेव आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई नेपाल टेलिकमद्वारा झोला प्रदान

१६ असार, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले हुम्लाको बानदेव आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई विद्यालय झोला प्रदान गरेको छ ।
अनलाइनखबरमा गत १३ वैशाखमा ‘दुर्गमका दुख : बोराका झोलामा किताब–कापी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
सोही समाचारका आधारमा नेपाल टेलिकमले हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकास्थित बानदेव आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीका लागि २५ वटा विद्यालय झोला प्रदान गरेको हो । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत टेलिकमले ताजाकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालकेश जैसीलाई ती झोला हस्तान्तरण गरेको हो ।
साथै, टेलिकमले हुम्लाको सर्केगाडस्थित हिमज्योति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई समेत विद्यालय झोला हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ ।
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