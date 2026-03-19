+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

डेटा प्याक सकिएपछि फोनमा पैसा नकाटिने सेवा कसरी सुरु गर्ने ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते १२:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल टेलिकमले बुधबारदेखि डेटा प्याक सकिएपछि पैसा नकाटिने सेवा ग्राहकले लिन पाउने सुविधा लागू गरेको छ।
  • ग्राहकले *444# डायल गरी ४ नम्बर छनोट गरेर पैसा नकाटिने सेवा सक्रिय वा निष्क्रिय गर्न सक्नेछन्।
  • डेटा प्याक ८० र ९० प्रतिशत खपत हुँदा नेपाल टेलिकमले एसएमएसमार्फत जानकारी दिनेछ।

२५ चैत, काठमाडौं । मोबाइलमा डेटा प्याक सकिएपछि पैसा नकाटिने सेवा ग्राहकले बुधबारदेखि नै लिन पाउने भएका छन् । नेपाल टेलिकमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डेटा प्याक सकिएपछि पैसा नकाटिने सेवा ग्राहकले लिन सक्ने विकल्पसहित (पे एज यू गो–पेजी) लागु गरिएको जनाएको छ ।

पेजीले ग्राहकलाई डेटा सकिएपछि स्वतः शुल्क कट्ने वा नयाँ प्याक खरिद गर्नेबारे विकल्पसहित छनोटको सुविधा दिनेछ । यसका लागि ग्राहकले मोबाइलबाट *444# डायल गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि ४ नम्बर छनोट गरेपछि यो सुविधा सक्रिय वा निष्क्रिय गर्न र यसको अवस्था थाहा पाउन क्रमशः १,२ र ३ थिच्नु पर्दछ ।

डेटा प्याक खरिद गरी सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकको सन्दर्भमा नेपाल टेलिकमले डेटा भोल्युम ८० प्रतिशत खपत भएको अवस्थामा तथा ९० प्रतिशत खपत भए पश्चात एसएमएस मार्फत जानकारी गराउने भएको छ ।

यसअघि डेटा प्याक समाप्त भएपछि पनि ग्राहकले सेवाको प्रयोग निरन्तर राखेमा मेन ब्यालेन्सबाट डेटा चल्ने र चलेको भोल्युम अनुसार शुल्क स्वत: काटिने व्यवस्था थियो ।

अब ग्राहकले मेन ब्यालेन्सबाट पैसा नकाटिने गराउन पहिले नै सुविधा निष्क्रिय गराउनुपर्ने छ । सुविधा निष्क्रय गराएको अवस्थामा प्याक सकिएपछि मेन ब्यालेन्सबाट डेटा चल्ने छैन । प्याक नलिई डेटा चलाउन आवश्यक भएका ग्राहकहरुले भने यो सुविधा सक्रिय राख्न सक्ने छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

डेटा प्याक सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स नकाटिने, टेलिकमका सबै सेवा अनलाइनबाट

सञ्चार सचिव अर्यालको सरुवापछि टेलिकम बिलिङको ठेक्का रद्द

टेलिकमको ठेक्कापट्टामा चलखेल नरोकिएपछि सञ्चार सचिव अर्यालको सरुवा

टेलिकमले भन्यो : सद्‍भाव खलल पुर्‍याउने एसएमएस पठाइए सम्झौता रद्द हुन सक्छ

सेवाग्राहीको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराउँदैनौं : नेपाल टेलिकम

नेपाल टेलिकमले थाल्यो जीएसएम प्रिपेड ग्राहकको अनलाइन केवाईसी अपडेट परीक्षण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories
७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित