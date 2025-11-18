+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

टेलिकमले भन्यो : सद्‍भाव खलल पुर्‍याउने एसएमएस पठाइए सम्झौता रद्द हुन सक्छ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १५:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल टेलिकमले जातीय, वर्गीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक वा राजनीतिक सद्‍भावमा खलल पुर्‍याउने एसएमएस सन्देश प्रवाह नगर्न सेवा प्रदायकलाई सचेत गराएको छ।
  • टेलिकमले भ्यालु एडेड सर्भिस सेवा प्रदायकलाई पुनः दोहोर्‍याएमा सम्झौता रद्द गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ।
  • सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर र विवरण टेलिकमबाट पाएको छैन र आपत्तिजनक सन्देश पठाएको गुनासो आएको छ।

२ माघ, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्रकारका जातीय, वर्गीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक वा राजनीतिक सद्‍भावमा खलल पुर्‍याउने प्रकृतिका एसएमएस सन्देश प्रवाह नगर्न सम्बद्ध सेवा प्रदायकलाई सचेत गराएको छ ।

टेलिकमसँग सम्झौता गरेर विभिन्न भ्यालु एडेड सर्भिस सेवा प्रदायकले एसएमएसमा आधारित विभिन्न प्रकारका सन्देश सेवाग्राहीसमक्ष पठाउँछन् । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै टेलिकमले भ्यालु एडेड सर्भिस सेवा प्रदायकलाई सचेत गराएको हो ।

‘जातीय, वर्गीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक वा राजनीतिक सद्‍भावमा खलल पुर्‍याउने कार्य पुनः दोहोर्‍याएमा सम्झौताको प्रावधान बमोजिम दुई पक्ष बीचको सम्झौता नै रद्द गर्न सकिने छ’ कम्पनीले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

सेवा प्रदायकले नै सेवाग्राहीको आवश्यकता बमोजिमको सन्देश पठाउने र आवश्यक नियन्त्रण कार्य गर्दै आएका छन् । ‘यसका लागि नेपाल टेलिकमले कुनै पनि सेवाग्राहीको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर तथा अन्य विवरण उपलब्ध गराउने गरेको छैन’ टेलिकमले भनेको छ ।

यसअघि एक व्यक्तिले संघीयताविरोधी प्रदर्शनका लागि उत्रिन भन्दै ठूलो संख्यामा एसएमएस गरेपछि यसले टेलिकम क्षेत्रमा एउटा तरंग ल्याएको छ । यसरी एसएमएस गर्ने व्यक्तिमाथि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ ।

हाल केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत व्यवसाय भन्दा फरक आपत्तिजनक प्रकृतिको सन्देश नेपाल टेलिकमका विभिन्न मोबाइल नम्बरमा समेत प्रवाह गरेको र यस सम्बन्धमा सेवाग्राही तथा राज्यको जिम्मेवार निकायहरुबाट समेत गुनासो प्राप्त भएको टेलिकमले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सेवाग्राहीको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराउँदैनौं : नेपाल टेलिकम

सेवाग्राहीको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराउँदैनौं : नेपाल टेलिकम
नेपाल टेलिकमले थाल्यो जीएसएम प्रिपेड ग्राहकको अनलाइन केवाईसी अपडेट परीक्षण

नेपाल टेलिकमले थाल्यो जीएसएम प्रिपेड ग्राहकको अनलाइन केवाईसी अपडेट परीक्षण
नेपाल टेलिकमको नगद लाभांश घोषणा, बोलायो साधारणसभा

नेपाल टेलिकमको नगद लाभांश घोषणा, बोलायो साधारणसभा
नेपाल टेलिकमको बिलिङ टेण्डरमा प्रश्न उठ्ने यी पाँच क्रियाकलाप

नेपाल टेलिकमको बिलिङ टेण्डरमा प्रश्न उठ्ने यी पाँच क्रियाकलाप
‘नेपाल टेलिकमको बिलिङ टेण्डरमा चलखेल भएको भेटियो’

‘नेपाल टेलिकमको बिलिङ टेण्डरमा चलखेल भएको भेटियो’
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित