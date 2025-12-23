गोरखाका दुवै क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना

२ माघ, गोरखा । आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी गोरखामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा शुक्रबार कार्यालय स्थापना गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ हेर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी टेकबहादुर कोइरालाले बताए । क्षेत्र नम्बर २ का लागि गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राखिएको उनले जानकारी दिए ।
दुवै कार्यालयको शुक्रबार उद्घाटन गरिएको हो । जिल्ला न्यायाधिश विष्णुप्रसाद गौतमलाई निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा खटाइएको छ । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर २ को निर्वाचन अधिकृतको रूपमा मोहनप्रसाद वेलबासेलाई खटाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ मा कुल मतदाता १ लाख २० हजार ५२५ छन् भने क्षेत्र नम्बर २ मा १ लाख ८ हजार ५३३ जना छन् ।
