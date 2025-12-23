+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

उदयपुर १ र २ मा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना

आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उदयपुर जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतका दुई वटा कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १३:५८

२ माघ, उदयपुर । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उदयपुर जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतका दुई वटा कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको उदयपुरमा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सदरमुकाम गाईघाटस्थित जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय (बोक्से) को भवनमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का लागि कटारी नगरपालिका–३ स्थित उदयपुर उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा स्थापना गरिएको हो।

निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी उदयपुर जिल्ला न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायले सम्हालेका छन् भने निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को निर्वाचन अधिकृतमा रामेछापका जिल्ला न्यायाधिवक्ता लोकबहादुर कटुवालले सम्हालेका छन् ।

निर्वाचन अधिकृत कटुवालका अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया शान्त, निष्पक्ष, सभ्य र सहज ढंगले सम्पन्न गराउने उद्देश्यले कार्यालय स्थापना गरिएको हो । उनले निर्वाचन आयोग नेपालअन्तर्गत स्थापना गरिएको उक्त कार्यालयबाट निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।

कार्यालय स्थापना भएसँगै निर्वाचनसम्बन्धी कामकारबाही सुरु गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार निर्वाचन तालिका पनि सार्वजनिक गरी कार्यालय परिसरमा टाँसिएको छ ।

निर्वाचन कार्यालयले आगामी दिनहरूमा मनोनयन, दर्ता, प्रचार–प्रसार व्यवस्थापन, उजुरी/गुनासो व्यवस्थापन तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण कार्यहरू यही कार्यालयमार्फत अगाडि बढाउने जनाएको छ।

उदयपुर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेकपा उदयपुरद्वारा १८ उम्मेदवार सिफारिस

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेकपा उदयपुरद्वारा १८ उम्मेदवार सिफारिस
उदयपुरमा ४.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प

उदयपुरमा ४.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प
उदयपुरको प्रमुख सुन्तला जोन क्षेत्र बन्दै लिम्चुङबुङ

उदयपुरको प्रमुख सुन्तला जोन क्षेत्र बन्दै लिम्चुङबुङ
उदयपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक किशोरको मृत्यु

उदयपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक किशोरको मृत्यु
उदयपुरमा सर्पको टोकाइबाट एकजनाको मृत्यु

उदयपुरमा सर्पको टोकाइबाट एकजनाको मृत्यु
उदयपुरमा गुडिरहेको कारमा लाग्यो आगो, एक जना घाइते

उदयपुरमा गुडिरहेको कारमा लाग्यो आगो, एक जना घाइते

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित