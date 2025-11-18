+
नेपाल टेलिकमको बिलिङ टेण्डरमा प्रश्न उठ्ने यी पाँच क्रियाकलाप

पदाधिकारीहरू स्वायत्त संस्थाको हितमा काम गर्न स्वतन्त्र हुने भनी सुझाव दिएपनि अध्ययन समितिले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डर प्रकृयामा पाँचथरी गम्भिर प्रश्नहरू उठाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ७ गते १६:३७

७ मंसिर, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन भएको अध्ययन समितिले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डरमा मिलेमतो भएको र त्यसले प्रचलित खरिद कानूनको बर्खिलाप गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । उसले त्यसलाई घुमाउरो पारामा खरिद प्रक्रियाकै सेटिङ भनेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गठन गरेको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पुगिसकेको छ । खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा सात सदस्यिय समिति गठन गरेका थिए ।

अध्ययन समितिले टेण्डरमा मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको निचोड निकालेको हो । स्रोतबाट अनलाइन खबरले प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार, विभिन्न पाँचवटा प्रमुख आधारहरू अघि सार्दै अध्ययन समितिले टेण्डर कागजातमा प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

पहिलो प्रश्न, खरिद कानूनकै उल्लंघन

अध्ययन समितिले टेलिकमको बिलिङ टेण्डरका क्रममा कागजात सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक खरिद कानूनको उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययन समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्रमा राखिएको प्रावधान विपरित टेलिकमले आफूखसी शर्तहरू थपेर टेण्डर निकालेको भन्दै प्रश्न गरेको हो ।

टेलिकम कम्पनीहरूको बिलिङमा दुईवटा प्रणाली हुन्छ । एउटा अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीसी) हो भने अर्को कस्टमर सपोर्ट सिस्टम (सीएसएस)हो । त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नेहरूका लागि संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेञ्जर) पेश गर्न नमिल्ने गरी आपूर्तिकर्ताहरूको अनुभवको शर्त थपिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन हुने गरी यसरी शर्त थपिएको अध्ययनको निष्कर्ष हो ।

टेलिकमको अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीएस) र कस्टमर सपोर्ट सिस्टम (सीएसएस) फरक/फरक प्रणाली हुन् । त्यसका निर्माण समेत फरक हुने भएकाले अलग खरिद गर्दा प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी हुन्थ्यो । तर टेलिकमले संयुक्त रुपमा खरिद गर्न खोजेकाले कुनै निश्चित कम्पनीलाई लाभ हुनेगरी टेण्डर निकालेको हुनसक्ने भनी समितिले प्रश्न उठाएको हो ।

दोस्रो प्रश्न, स्वार्थको द्वन्द्वको आफूखुसी व्याख्या

अध्ययन समितिको निष्कर्ष अनुसार, टेण्डरको कागजात बनाउने टेलिकमका कर्मचारीहरूले स्वार्थको द्वन्द्वलाई आफूखुसी व्याख्या गरेका छन्, जुन सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको प्रावधान विपरीत हो । नेपाल टेलिकमले टेलिकम क्षेत्रका अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई सेवा तथा सामान उपलब्ध गराउनेहरूलाई निषेध गर्नेगरी मापदण्ड बनाएको थियो ।

टेलिकमको दाबी अनुसार, त्यसरी प्रतिस्पर्धीहरूलाई सेवा तथा सामान उपलब्ध गराउने (भेण्डर)हरू स्वार्थमा जोडिएका हुन्छन् र तिनीहरूसँग काम गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ भन्ने निष्कर्ष सहित टेलिकमले शर्तहरू थपेको हो ।

'नेपाल टेलिकमको बिलिङ टेण्डरमा चलखेल भएको भेटियो'

तर टेलिकमकै कोर नेटवर्क सञ्चालनमा जोडिने ठेकेदारहरूले बिलिङ प्रणालीको पनि ठेक्का पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । स्वार्थ बाझिने र राजस्व चुहावटको जोखिम हुनसक्ने भएकाले दुरसञ्चार क्षेत्रमा कार नेटवर्क सञ्चालन गर्ने र बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गर्ने ठेकेदारहरू फरक–फरक भएको राम्रो मानिन्छ । तर टेलिकमले स्वार्थ बाझिने विषयलाई खुला छाडेर स्वार्थ बाझिने प्रश्न नभएको विषयमा शर्त राखेर प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष हो ।

तेस्रो प्रश्न, प्राविधिक मापदण्डमा मिलेमतो

अध्ययन समितिले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको बोलपत्रको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन(मापदण्ड) निर्माणका क्रममा मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययन समितिले सर्वरको स्पेसिफिकेसनमा इन्टेल कम्पनी र त्यसको पुरानो मोडेलको नाम थियो । जसलाई अध्ययन समितिले कानूनी प्रावधानको उल्लंघन भनेको छ ।

टेण्डर कागजातमा ‘इन्टेल एक्सेन प्लाटिनम ८००० सेरिज’को हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ, त्यसबाट टेलिकमले निश्चित उत्पादकको निश्चित सामान किन्न पहिल्यै सेटिङ गरिसकेको शंकालाई बल पुगेको छ ।

अर्कोतर्फ इन्टेलकै अत्यधिक क्षमताको प्रोसेसर ल्याउनसक्ने सम्भावना हुँदाहुदै पनि टेलिकमले प्रतिस्पर्धामा बन्देज गरी प्रतिस्पर्धाको दायरा साँघुरो हुने गरी पुरानो मोडेल उल्लेख गरेको छ । यो प्रवृतिलाई गेलाल संयोजकत्वको समितिले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन विपरितको काम’ भनेको हो ।

चौथो प्रश्न, नयाँ प्रविधिका लागि प्रतिकूल

नेपाल टेलिकमले प्रयोग गरिरहेको बिलिङ प्रणाली १२ वर्ष पुरानो हो । टेलिकमले फोर–जी प्रणालीको नेटवर्क प्रयोग गर्न थालेपछि नै बिलिङ प्रणालीलाई अपग्रेट गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो । अहिलेको अनलाइन चार्जिङ प्रणाली सन् २०१० ताकाको टूजी/थ्रिजी प्रविधिको अनुकुल थियो ।

सरकारले 'होल्ड' गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

विश्वव्यापी रुपमा प्रविधिको तिब्रगतिको विकासका कारण नेपाल टेलिकमले ढिलोचाँडो फाइभ–जी प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । तर सन् २०१० को तुलनामा सन् २०१९ मा तयार पारिएको अहिलेको बोलपत्रको डिजाइन नयाँ र अद्यावधिक नभएको प्राविधिकहरू बताउछन् । त्यसैले अहिलेको टेण्डर अनुसारको बिलिङ प्रणालीले फाइभ जी प्रणालीलाई ‘सपोर्ट’ गर्न कठिन हुने प्राविधिकहरूको निष्कर्ष हो ।

पाँचौँ प्रश्न, समिति गठनमै प्रश्न

नेपाल टेलिकमले आफैंले तयार पारेको मापदण्ड विपरित बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरेको भेटिएको छ । उसले आफू अनुकुल व्यक्ति राखेर समिति गठन गरेको छ । किनभने टेलिकमको खरिद विनियमावलीमा बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा कानून अधिकृत प्रतिनिधिको रुपमा रहनुपर्छ ।

सधै खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने कानून शाखाका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूले समितिबाट बाहेक गरेका छन् । अध्ययन समितिले ‘बोलपत्र सम्बन्धि कागजातहरू सबै ठाउँमा प्रतिष्पर्धा संकुचन भएको र प्रतिष्पर्धाको दायरालाइ फराकिलो बनाउने पर्ने’ भनी सुझाव दिएको छ । र, त्यसमाथि कानूनी प्रश्न उठाउने र तोकिएको प्रक्रिया अबलम्बनमा जोड दिने कानून शाखाका कर्मचारीहरूलाई नै बाहिर राखेर समिति गठन भएकोमा प्रश्न उठेको हो ।

अहिले नेपाल टेलिकमको बिलिङको ठेक्काको काममा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत रहेकी सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालदेखि अरु पदाधिकारीहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सक्रिय छन् । तर अध्ययन समितिले टेण्डरवारे केही उल्लेख नगरी स्वायत्त संस्थामा स्वविवेक प्रयोग गर्नु भनेको छ ।

अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा बिलिङको टेण्डरको कागजात बनाउने काममा तल्लो तहका कर्मचारीहरू जोडिन्छन् भने निर्णयमा अधिकतम प्रबन्ध निर्देशक तहका कर्मचारीहरू संलग्न हुन्छन् ।

तर अनौपचारिक रुपमा भने सञ्चालक समितिका अध्यक्षदेखि अरु पदाधिकारीहरू सक्रिय हुने र हस्तक्षेपमा संलग्न हुने केही महिनाअघिको भ्रष्टाचारमुद्दाबाट पनि देखिएको छ । अख्तियारले त्यतिबेला सञ्चार सचिवदेखि बोर्डमा प्रतिनिधि हुने सबै सहसचिव(सदस्य) र अरु सञ्चालकहरूसँग बयान गरेको थियो । तर निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा भने प्रवन्ध निर्देशकदेखि तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा चलाएको थियो ।

नेपाल टेलिकम
'नेपाल टेलिकमको बिलिङ टेण्डरमा चलखेल भएको भेटियो'

‘नेपाल टेलिकमको बिलिङ टेण्डरमा चलखेल भएको भेटियो’
सरकारले 'होल्ड' गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपाल टेलिकमको पहिलो त्रैमासिक नतिजा : आम्दानीसँगै घट्यो नाफा

नेपाल टेलिकमको पहिलो त्रैमासिक नतिजा : आम्दानीसँगै घट्यो नाफा
नेपाल टेलिकमले ल्यायो विद्यार्थीका लागि 'एनटी फाइबर विद्यार्थी अफर'

नेपाल टेलिकमले ल्यायो विद्यार्थीका लागि ‘एनटी फाइबर विद्यार्थी अफर’
देशभरको सञ्चार सेवा र इन्टरनेटको गुणस्तर सुधार्न टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन

देशभरको सञ्चार सेवा र इन्टरनेटको गुणस्तर सुधार्न टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
नेपाल टेलिकमको बिलिङमा समस्या, कयौं फोन वान–वे

नेपाल टेलिकमको बिलिङमा समस्या, कयौं फोन वान–वे

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले 'होल्ड' गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

