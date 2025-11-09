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हेगको १० वर्षपछि चीनको नयाँ पहल

उसले अमेरिकाको नेतृत्वमा भइरहेको सैन्य परिचालनलाई साउथ चाइना सीको क्षेत्रीय शान्तिका लागि ‘प्राथमिक खतरा’ भनेर वर्णन गर्‍यो।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते १८:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • साउथ चाइना सी सम्बन्धी हेग फैसलाको १० वर्ष पूरा भए पनि बेइजिङले उक्त निर्णयलाई शून्य र बदर भन्दै खारेज गरेको छ।
  • अमेरिका र फिलिपिन्ससहित १४ देशको गठबन्धनले उक्त फैसलालाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी भन्दै कार्यान्वयन गर्न बेइजिङलाई दबाब दिएका छन्।
  • चिनियाँ विश्लेषकहरूले कूटनीतिक गतिरोध तोड्न अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता निकायमार्फत संवाद र व्यावहारिक सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

३० असार, काठमाडौं । हेगको साउथ चाइना सी सम्बन्धी फैसलाको एक दशक भइसकेको छ। विश्लेषकहरूले बेइजिङलाई सदासयतापूर्वक कूटनीतिमा लागिरहन सल्लाह दिएका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको खोजी गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। लागू नगरिएको यो निर्णयले क्षेत्रीय समुद्री तनावलाई कम गर्न नसकेको तर्क उनीहरूले गरेका छन्।

सन् २०१६ मा एक अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले फैसला गरेको थियो। यसले साउथ चाइना सीको ऐतिहासिक र आर्थिक अधिकारमा चीनका अधिकांश दाबीहरू अमान्य रहेको बताएको थियो। बेइजिङले यो फैसलालाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको थियो। उक्त फैसलालाई लिएर एक साताको अन्त्यमा नयाँ आरोप-प्रत्यारोपहरू भएपछि यी मूल्याङ्कनहरू आएका हुन्।

आइतबार उक्त फैसलाको १०औँ वार्षिकोत्सव थियो। अमेरिका र फिलिपिन्सको नेतृत्वमा १४ देशको गठबन्धनले यसलाई ‘कानुनी रूपमा बाध्यकारी र अन्तिम’ भनेको थियो। उनीहरूले यसलाई मान्यता दिन वा लागू गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै बेइजिङको आलोचना गरे।

बेइजिङले सोही दिन यसको जवाफ दियो। उसले अमेरिकाको नेतृत्वमा भइरहेको सैन्य परिचालनलाई साउथ चाइना सीको क्षेत्रीय शान्तिका लागि ‘प्राथमिक खतरा’ भनेर वर्णन गर्‍यो।

उसले हेगको फैसलालाई ‘शून्य र बदर’ भन्दै खारेज गर्‍यो। यसलाई राज्यको सहमति नभएको राजनीतिक रूपमा प्रेरित प्रक्रिया भन्यो। यसले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधिकरणको अधिकारलाई स्वीकार गर्न पनि अस्वीकार गरेको छ। उसले यसको निष्कर्षहरू लागू नगर्ने बताएको छ।

बेइजिङले विवादित क्षेत्रका अधिकांश टापु र चट्टानहरूमा दाबी गर्छ। उसले ती वरपरका जलक्षेत्रमा पनि आफ्नो अधिकार दाबी गर्छ। यसले गर्दा प्रतिस्पर्धी दाबीकर्ताहरूसँग लामो समयदेखि क्षेत्रीय विवाद भइरहेको छ। हालका वर्षहरूमा मनिलासँगको घर्षण सबैभन्दा तीव्र रूपमा बढेको छ।

सोमबार साउथ चाइना सी सुरक्षा फोरम आयोजना गरिएको थियो। यी विवादहरूबाट हुने जोखिमहरू उक्त फोरममा ध्यानाकर्षणको केन्द्र बनेका थिए। यसलाई एसियन एकेडेमी अफ इन्टरनेसनल ल, नेशनल इन्स्टिच्युट फर साउथ चाइना सी स्टडीज र हुआयाङ सेन्टर फर म्यारिटाइम कोअपरेसन एण्ड ओशन गभर्नेन्सले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए।

चेन सियाङ्मिआओ चिनियाँ सरकार समर्थित नेशनल इन्स्टिच्युट फर साउथ चाइना सी स्टडीजका अनुसन्धान फेलो हुन्। उनले एक प्यानलमा चीनको भावी दृष्टिकोणका लागि सदासयताको सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए।

‘चीनमाथि फिलिपिन्सको निरन्तरको आक्रमणले द्विपक्षीय तनावलाई लगातार बढाइरहेको छ र दुवै तर्फ राष्ट्रवादी भावनालाई बढावा दिइरहेको छ,’ चेनले भने।

‘यो घर्षणले दुवै सरकारका लागि निर्णय प्रक्रियालाई सीमित र जटिल बनाउनेछ। त्यसैले, सदासयताको सिद्धान्त आवश्यक छ। कुनै पनि पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई हतियार बनाउनु हुँदैन।’

चेनले सन् २०१६ को फैसलाले साउथ चाइना सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यावहारिक प्रयोगलाई कमजोर बनाएको बताए। देशहरूले समुद्री व्यवस्थामा पुगेको क्षतिलाई सुधार्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

दुवै पक्ष मध्यस्थताको फैसलामा मात्र अल्झिनु हुँदैन। उनीहरूले व्यावहारिक सहकार्यका क्षेत्रहरू तर्फ आफ्नो प्रयासलाई मोड्नु पर्छ। उनले यसमा समुद्री संरक्षण, माछापालन व्यवस्थापन र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता क्षेत्रहरू समेटेका छन्।

बेइजिङ र मनिलाबीचको समुद्री तनाव यस वर्ष पनि कम भएको छैन।

जनवरीमा अमेरिका र फिलिपिन्सले विवादित स्कारबोरो शोल नजिकै संयुक्त नौसेना र हवाई गस्ती गरेका थिए। केही दिनपछि बेइजिङले लडाकु हवाई र नौसैनिक गस्तीमार्फत यसको जवाफ दियो।

यसैबीच, मनिला सन् २०२६ को एसोसिएसन अफ साउथइस्ट एसियन नेसन्सको अध्यक्ष हो। उसले यसै वर्षभित्र विवादित क्षेत्रमा आचारसंहिता (कोड अफ् कन्डक्ट ) लाई अन्तिम रूप दिन दबाब दिइरहेको छ।

मे महिनामा साङ्ग्री-ला डायलग भएको थियो। फिलिपिन्सका रक्षा प्रमुख गिल्बर्टो टियोडोरो जुनियरले चीनलाई आचारसंहिताको सबैभन्दा ठूलो अवरोधको रूपमा औंल्याए। यसले बेइजिङबाट प्रतिबन्धहरू निम्त्यायो। उक्त प्रतिबन्धले उनलाई र उनको परिवारलाई देश प्रवेशमा रोक लगायो।

बाओ यिनान चीनको दक्षिणी हाइनान प्रान्तको हुआयाङ सेन्टरका सह-अनुसन्धान फेलो हुन्। उनले कूटनीतिक गतिरोध तोड्नका लागि इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर मेडिएसन (आईओमेड) लाई एक व्यवहार्य विकल्पको रूपमा प्रस्ताव गरे।

यो संस्था गत वर्ष स्थापना भएको हो। यसको मुख्यालय हङकङमा रहेको छ। चीनको नेतृत्वमा रहेको आईओमेड मध्यस्थतामा आधारित विवाद समाधानमा केन्द्रित विश्वको पहिलो अन्तरसरकारी निकाय हो।

आईओमेड मा १३ सम्झौताकर्ता राज्यहरू र ४४ हस्ताक्षरकर्ताहरू छन्। यसमा इन्डोनेसिया र म्यानमार जस्ता पाँच आसियान देशहरू समावेश छन्।

बेइजिङले केही विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूको आलोचना गरेको छ। ती संयन्त्रहरूले साउथ चाइना सीमा प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय दाबी जस्ता विवादहरूमा चीनमाथि दबाब दिएका छन्।

मे महिनामा यो मध्यस्थता निकायले एक समुद्री विवाद समाधान गरेको थियो। यसमा चीन र सिंगापुरका पक्षहरू संलग्न थिए।

मध्यस्थता र मिलापत्रले एक व्यवहार्य मध्यम मार्ग प्रस्ताव गरेको छ। यो चीनको वार्ताको प्राथमिकता र फिलिपिन्सको मध्यस्थता तथा न्यायनिर्णयको दबाबको बीचको मार्ग हो। बाओले सोमबारको भेलामा यो कुरा बताएका हुन्।

यो संयन्त्र चीन र प्रतिस्पर्धी दाबीकर्ताहरूका लागि क्षेत्रीय तथा सार्वभौमिकता विवादहरूमा लागू गर्न प्राविधिक रूपमा व्यवहार्य थियो। बेइजिङले यसको प्रयोगलाई बहिष्कार गर्ने कुनै पनि रिजर्भेसन दर्ता गरेको छैन।

तर यसो गर्ने इच्छा धेरै हदसम्म कानुनी पक्षहरू भन्दा राजनीतिक विचारहरूमा भर पर्छ। बाओले यो कुरा उल्लेख गरे।

‘यदि साउथ चाइना सी विवादका पक्षहरू सदासयतापूर्वक अन्तरक्रियामा संलग्न हुन्छन् भने … यो ‘महत्त्वपूर्ण पहिलो कदम’ चालेर आईओमेड को सक्रिय उपयोग गर्नाले वस्तुतः कुनै पनि नकारात्मक असर बिना महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू प्रदान गर्नेछ।’

साउथ चाइना सी हेग
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