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सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते १६:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बोलाउनुभएको मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जारी छ।
  • ३० असारमा बसेको यस बैठकले समसामयिक विषयमा छलफल गरिरहेको छ।

३० असार, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठक केहीबेरदेखि बसिरहेको हो ।

बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसिरहेको हो ।

सिंहदरबार
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