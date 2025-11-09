सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बोलाउनुभएको मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जारी छ।
- ३० असारमा बसेको यस बैठकले समसामयिक विषयमा छलफल गरिरहेको छ।
३० असार, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठक केहीबेरदेखि बसिरहेको हो ।
बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसिरहेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4