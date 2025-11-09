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६ वर्षीया नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ

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कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८३ असार ३० गते २२:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकामा ६ वर्षीया नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा २७ वर्षीय श्रीकृष्ण कार्की पक्राउ परेका छन्।
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका सूचना अधिकारी सन्तोष कुमार खड्काका अनुसार प्रहरी टोलीले कार्कीलाई सोमबार नियन्त्रणमा लिएको हो।
  • अदालतबाट तीन दिनको म्याद थप गरी कार्कीमाथि थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

३० असार, काभ्रेपलाञ्चोक । दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकामा नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका सूचना अधिकारी सन्तोष कुमार खड्काका अनुसार, शैलुङ गाउँपालिका–५ बस्ने ६ वर्षीया नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा २७ वर्षीय श्रीकृष्ण कार्कीलाई सोमबार नियन्त्रणमा लिएको हो ।

घटनाको उजुरीलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाबाट खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

पक्राउ परेका कार्कीमाथि थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतबाट मंगलबार तीन दिनको म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएको छ ।

घटनाबारे कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका सूचना अधिकारी खड्काले जानकारी दिए ।

पक्राउ
लेखक
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

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