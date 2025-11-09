४ लाख ६२ हजारका भन्सार छलीका सामान बरामद

२४ असार, सुनसरी । सुनसरीका विभिन्न सिमा नाकाबाट भन्सार छली गरेर ल्याइएका अवैध सामान प्रहरीले बरामद गरेको छ ।
सुनसरीका कोशी–८, भोक्रानरसिंह–६, देवानगन्ज–२ र इनरुवा नगरपालिका–२ बाट बुधबार कुल ४ लाख ६२ हजार ९१४ रुपैयाँ बराबरका अवैध सामान बरामद गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार कोशी गाउपालिका–८ बाट २ लाख ३७ हजार ६९४ रुपैया बराबरको लत्ताकपडा र किराना सामान, भोक्रानरसिंहबाट ६३ हजार ७२० रुपैया बराबरको किराना सामान, देवानगन्जबाट १ लाख ५४ हजार रुपैया बराबरको मोटरसाइकलका सामान र इनरुवाबाट ७ हजार ५ सय रुपैयाको किराना सामान बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बरामद गरिएका भन्सार छलिका ती सामान नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि सुनसरी भन्सार कार्यालय सेतुबन्धमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
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