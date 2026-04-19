+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गुण्डागर्दीमा संलग्न रहेको आरोपमा दूधराज तामाङ पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २७ गते १८:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुण्डागर्दीमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले दूधराज तामाङलाई शनिबार पक्राउ गरेको छ।
  • तामाङ तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिव रहिसकेका छन् र उनी हाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध छन्।
  • सिन्धुलीको बोधिचित्त माला लुटपाट प्रकरणमा समेत तामाङ विरुद्ध डाँका र चोरीको उजुरी परेको थियो।

२७ असार, काठमाडौं । गुण्डागर्दीमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले दूधराज तामाङलाई पक्राउ गरेको छ ।

अपराधन अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई शनिबार पक्राउ गरेको हो ।

काभ्रे घर भएका तामाङ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध छन् । उनी यसअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिव समेत थिए ।

यसअघि उनलाई सिन्धुलीमा बोधिचित्त (बुद्धचित्त) को माला लुटपाट प्रकरणमा पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका १ महादेव डाँडाका होमबहादुर सुनुवारको जग्गाबाट बोधिचित्तको माला लुटपाट भएको घटनामा सत्यमान लामा, दूधराज तामाङ, राकेश तामाङ, पुष्पलाल दोङ र शिव बरालसहित १३ जनाविरुद्ध डाँका, चोरी तथा लुटपाटको उजुरी परेको थियो ।

सत्यमान लामा र दूधराज तामाङसहितका व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

गुण्डागर्दी पक्राउ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गुण्डागर्दीमा संलग्न सानुभाइले पोखराको क्लबमा युवामाथि गरे आक्रमण

गुण्डागर्दीमा संलग्न सानुभाइले पोखराको क्लबमा युवामाथि गरे आक्रमण
प्रहरीले तयार पार्‍यो गुण्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमिका १ हजार ९७ जनाको प्रोफाइल

प्रहरीले तयार पार्‍यो गुण्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमिका १ हजार ९७ जनाको प्रोफाइल
गुण्डागर्दी आरोपमा ‘रेम्बो’ भनिने कोर्तु गुरुङ पक्राउ

गुण्डागर्दी आरोपमा ‘रेम्बो’ भनिने कोर्तु गुरुङ पक्राउ
काठमाडौंमा समातिएका गुण्डागर्दी गर्ने ७६ जनाको हिरासत म्याद थप

काठमाडौंमा समातिएका गुण्डागर्दी गर्ने ७६ जनाको हिरासत म्याद थप
युवा संघका सचिवालय सदस्य बम गुण्डागर्दीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ

युवा संघका सचिवालय सदस्य बम गुण्डागर्दीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ
गुण्डागर्दीविरुद्ध प्रहरी अभियान : किमजोङ बोससहित १७ जना पक्राउ

गुण्डागर्दीविरुद्ध प्रहरी अभियान : किमजोङ बोससहित १७ जना पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश
गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार
कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित