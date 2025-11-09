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पाल्पामा जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक पक्राउ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २८ गते १६:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाल्पामा १३ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा २२ वर्षीय आकाश पुलामी मगरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
  • रामपुर नगरपालिका–४ बाट पक्राउ परेका मगर नवलपरासी पूर्वका बासिन्दा हुन् ।
  • पीडितको उजुरीका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरले घटनाको आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

२८ असार, काठमाडौं । पाल्पामा १३ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।

रामपुर नगरपालिका–४ खोप्टार बस्ने नवलपरासी पूर्व बौदीकाली गाउँपालिका–३ नयाँछाप घर भएका २२ वर्षीय आकाश पुलामी मगरलाई शनिबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, आकाशले ती बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पक्राउ पाल्पा
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