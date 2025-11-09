मधेश प्रदेशको बजेट विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
- बजेट पुनर्लेखन र छानबिनको माग गर्दै अवरुद्ध भएको प्रदेशसभा बैठक सुचारु गर्न सरकार लचकता अपनाउँदै कार्यदल गठनमा सहमत भएको हो।
- सभामुख रामअशिष यादवले कार्यदलले कार्यविधि बनाएर आजैदेखि आफ्नो काम थाल्ने जानकारी सदनमा गराउनुभएको छ।
२८ असार, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेशसभा कार्यदल गठन गरेको छ ।
बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपला र जनमत पार्टीले बटेज पुनर्लेखन र छानबिनको माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । त्यसपछि एकसाता अघि अनिश्चित समयका लागि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरिएको थियो ।
प्रदेश सभाले गठन गरेको सात सदस्यी कार्यदलमा जसपा नेपालबाट उपेन्द्र महतो, नेकपा एमालेबाट हरिनारायण महतो, नेपाली कांग्रेसबाट जंगीलाल राय छन् ।
यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट प्रमोद यादव, जनमत पार्टीबाट संजय यादव, संघीय समाजवादी पार्टीकी बिमला अंसारी र राप्रपाबाट सरिता ठाकुर छन् ।
कार्यदलले आजैदेखि कार्यविधि बनाएर आफ्नो काम थाल्ने सभामुख रामअशिष यादवले बताए ।
उनले आज सदन बैठकको सुरुमै कार्यदल बनेको जानकारी गराएका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।
बजेट पास गर्न सरकार लचकता अपनाएर कार्यदल गठनका लागि सहमत भएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4