+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मधेश प्रदेशको बजेट विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन

मधेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेशसभा कार्यदल गठन गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २८ गते १५:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
  • बजेट पुनर्लेखन र छानबिनको माग गर्दै अवरुद्ध भएको प्रदेशसभा बैठक सुचारु गर्न सरकार लचकता अपनाउँदै कार्यदल गठनमा सहमत भएको हो।
  • सभामुख रामअशिष यादवले कार्यदलले कार्यविधि बनाएर आजैदेखि आफ्नो काम थाल्ने जानकारी सदनमा गराउनुभएको छ।

२८ असार, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेशसभा कार्यदल गठन गरेको छ ।

बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपला र जनमत पार्टीले बटेज पुनर्लेखन र छानबिनको माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । त्यसपछि एकसाता अघि अनिश्चित समयका लागि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरिएको थियो ।

प्रदेश सभाले गठन गरेको सात सदस्यी कार्यदलमा जसपा नेपालबाट उपेन्द्र महतो, नेकपा एमालेबाट हरिनारायण महतो, नेपाली कांग्रेसबाट जंगीलाल राय छन् ।

यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट प्रमोद यादव, जनमत पार्टीबाट संजय यादव, संघीय समाजवादी पार्टीकी बिमला अंसारी र राप्रपाबाट सरिता ठाकुर छन् ।

कार्यदलले आजैदेखि कार्यविधि बनाएर आफ्नो काम थाल्ने सभामुख रामअशिष यादवले बताए ।

उनले आज सदन बैठकको सुरुमै कार्यदल बनेको जानकारी गराएका छन् ।

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

बजेट पास गर्न सरकार लचकता अपनाएर कार्यदल गठनका लागि सहमत भएको हो ।

बजेट विवाद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश
गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार
कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित