पत्ता लाग्यो सुनको चमक नघट्नुको रहस्य

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- टुलन युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले सुनको सतहमा हुने परमाणुहरूको विशेष संरचनाले गर्दा सुन धमिलो नहुने तथ्य पत्ता लगाएका छन्।
- अध्ययनअनुसार सुनको सतहमा बन्ने प्राकृतिक सुरक्षात्मक ढाँचाले अक्सिजनसँग हुन सक्ने रासायनिक प्रतिक्रियालाई एक अर्बदेखि एक खर्ब गुणासम्म कम गरिदिन्छ।
- यो खोजले औद्योगिक उत्पादन र स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिमा सुनलाई प्रभावकारी क्याटालिस्टका रूपमा प्रयोग गर्न नयाँ बाटो खोलेको छ।
२८ असार, काठमाडौं । सुन आफ्नो चमक र टिकाउपनका लागि सधैं मूल्यवान् मानिँदै आएको छ। टुलन युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले यो बहुमूल्य धातु धमिलो नहुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण पत्ता लगाएका छन्।
फिजिकल रिभ्यु लेटर्समा प्रकाशित यो अध्ययन अनुसार सुनको टिकाउपन यसको रसायनले मात्र निर्धारण गर्दैन। यसका लागि सुनको सतहमा हुने परमाणुहरूको संरचनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ।
सुनको सतहमा हुने परमाणुहरू प्राकृतिक रूपमै यस्तो सुरक्षात्मक ढाँचामा बदलिन्छन् जसले अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गर्न दिँदैन। यो नयाँ विशेषताले गर्दा सुनका गहना र सिक्काहरू शताब्दीऔंसम्म चम्किलो रहन्छन्।
यो खोजले औद्योगिक उत्पादन र स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिमा सुनमा आधारित क्याटालिस्टलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिकहरूलाई मद्दत गर्नेछ।
केमिकल इन्जिनियरिङका सह-प्राध्यापक म्याथ्यु मोन्टेमोर र पोस्टडक्टोरल फेलो सन्तु बिस्वासले कम्प्युटर सिमुलेसनको प्रयोग गरेर परमाणु र इलेक्ट्रोनको व्यवहारको अध्ययन गरेका थिए।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यसरी पुनर्गठित हुने सतहले अक्सिजनको प्रतिक्रियालाई एक अर्बदेखि एक खर्ब गुणासम्म कम गरिदिन्छ। यसले सुनलाई सधैंका लागि चम्किलो राख्न परमाणुस्तरमा एउटा सुरक्षात्मक पर्खाल बनाउँछ।
यदि सुनलाई अक्सिजन अलग गर्ने गरी परिवर्तन गर्न सकियो भने यो केही रासायनिक प्रतिक्रियाका लागि धेरै प्रभावकारी क्याटालिस्ट बन्न सक्छ। यो खोजले सुनको सतहको ज्यामिति र परमाणुहरूको संगठनलाई नियन्त्रण गरेर यसको कार्यक्षमता बढाउने नयाँ बाटो देखाएको छ।
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