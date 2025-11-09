प्रधानमन्त्रीको सुनको स्रोतमाथि कांग्रेसले उठायो प्रश्न

२२ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सम्पतिमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले देखाएको इच्छाशक्तिको स्वागत गरे । भ्रष्टाचार गर्ने जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै पदमा रहेको होस् कानुनको दायरामा आउनुपर्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री बालेन लगायत सत्तापक्षका नेताले ३५ वर्षसम्म देशमा काम गर्ने वातावरण भएन भनिरहेको उनले स्मरण गरे । यहाँनेर उनले प्रधानमन्त्री बालेनले सार्वजनिक गरेको सम्पति विवरणको विषय उठाएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीजीको सम्पतिमा झण्डै दुई सय तोला सुन देखियो । अन्य मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको त्यस्तै धेरै देखियो । उहाँहरुको सम्पति विवरण सार्वजनिक भएको छ’ उनले भने ।
सम्पति किन आर्जन गर्नुभयो भनेर नसोध्ने उनले बताए । ‘यद्यपि नेपाली कांग्रेस किन सम्पति आर्जन गर्नुभयो, किन जम्मा गर्नुभयो यो सोध्नैन, खोज्दैन पनि । तर सुन आर्जनको स्रोत के हो ? यो जनताले जान्न पाउनुपर्छ ।’
सार्वजनिक जीवन यापन गर्ने कुर्न पनि पदाधिकारीले, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सम्पतिको स्रोत खुलाउनुपर्ने उनले बताए । यो सबैको निम्ति भएको भन्दै उनले थपे, ‘त्यो स्रोत के हो ? हामी सोध्छौं । यो सोध्ने विपक्षीको उत्तरदायीत्व पनि हो । हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो ।’ यो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहने उनले बताए ।
आफूहरूको मूल चासो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु रहेको उनले दोहोर्याए । साथै सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पति छानबिन गर्न बनाएको समितिको पनि स्मरण गरे ।
उनले भने, ‘सम्पतिको छानबिन सुरुवात म विपक्षी दलको नेता हो । मेरो नाम भीष्मराज आङदाम्बे हो । मै बाट सुरु गरौं । र प्रधानमन्त्रीजीबाट सुरु गरौं । हामीबाट सुरु गरौं । हाम्रो सम्पतिको छानबिनको सुरुवात हामीबाट सुरु होस् ।’
आफ्नो पाँचथरको भएको र पाँचथरमा सम्पति रहेको भनेर त्यसको पनि छानबिन गर्न आग्रह गरे । आङदाम्बेले अगाडि थपे, ‘र उहाँ (प्रधानमन्त्री)को पनि छानबिन होस् ।’
प्रधानमन्त्रीले आर्जन गरेको सम्पति अवैध भएको भन्ने आफूलाई नलागेको तर जनताले सोधेको उनले बताए । ‘जनताले सोधिरहनु भएको छ आम्मामा यति धेरै सुन (प्रधानमन्त्रीको) कहाँबाट आयो ? छक्क परिराख्नु भएको छ । सोधिराख्नुभएको छ त्यसको स्रोत के हो ?’
जनताले सोधेका यस्ता प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेनले जनतालाई दिनुपर्ने विपक्षी दलका नेता आङदाम्बेको आग्रह छ । सम्पति छानबिनको सुरुवात आफूबाट आफू तयार भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन तयार हो वा होइन भनेर प्रश्न गरे । आफूलाई कानुन भन्दा माथि राखेर अरुमाथि चयनात्मक रुपमा सम्पति छानबिन गर्न नहुने उनले आग्रह गरे ।
भ्रष्टाचारमाथिको छानबिन निश्पक्ष हुनुपर्ने र यस निम्ति प्रधानमन्त्री स्वयम तयार हुनुपर्ने उनको आग्रह छ । साथै, यो विषयमा आवश्यक कानुन समेत चाहिने उनले बताए । कानुनभन्दा बाहिर गएर सम्पति छानबिन हुन नहुने उनको आग्रह छ ।
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