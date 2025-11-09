किन राखिन्छ शर्टको कलरमुनि सानो बटन ? यस्तो छ इतिहास

शर्ट त लगभग सबैले लगाउँछन् । नयाँ शर्ट किन्दा अधिकांश मानिसको ध्यान रङ, डिजाइन, कपडाको गुणस्तर, फिटिङ र ब्रान्डमा जान्छ ।
तर शर्टको कलरको दुवै छेउमा राखिएको सानो बटनबारे कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? आखिर यसको काम के हो ? किन सबै शर्टमा नभई केही शर्टमा मात्र यस्तो बटन हुन्छ ?
धेरैले यसलाई केवल फेसन वा डिजाइनको एउटा हिस्सा मात्र ठान्छन् । तर वास्तविकता भने फरक छ । आकारमा सानो देखिने यो बटनको पछाडि रोचक इतिहास छ, जसले शर्टलाई व्यवस्थित राख्नुका साथै विशेष उद्देश्य पनि पूरा गर्छ ।
किन राखिन्छ ?
शर्टको कलरमा लगाइने सानो बटनको मुख्य उद्देश्य कलरलाई आफ्नो स्थानमा मजबुत रूपमा अड्याइराख्नु हो । हावा चल्दा, हिँड्दा वा शरीर चलायमान हुँदा कलर माथि उठ्ने, मोडिने वा फर्फराउने सम्भावना हुन्छ । यसले शर्टको सम्पूर्ण लुक बिगार्न सक्छ । बटनले यी अवस्थालाई रोक्छ।
यही समस्यालाई समाधान गर्न कलरका दुवै छेउ शर्टसँग बटनद्वारा जोडिने व्यवस्था गरिएको हो । यसले कलरलाई सधैँ मिलेको अवस्थामा राख्छ । विशेषगरी टाइ नलगाई शर्ट लगाउँदा यो डिजाइन अझ प्रभावकारी हुन्छ, किनभने कलर आफैं व्यवस्थित देखिन्छ ।
त्यसैले यो बटन केवल सजावटको वस्तु होइन, शर्टलाई सफा, सन्तुलित र आकर्षक देखाइराख्ने एउटा उपयोगी संरचना हो ।
‘बटन–डाउन कलर’ नाम
कलरका दुवै छेउलाई साना बटनद्वारा शर्टसँग जोडिएको डिजाइनलाई बटन–डाउन कलर भनिन्छ । यसमा कलर खुला छाडिएको हुँदैन, बरु बटनले स्थिर राखेको हुन्छ ।
यस प्रकारको कलरलाई औपचारिक र अनौपचारिक दुवै पहिरनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कार्यालय जाने कर्मचारीदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, व्यवसायी र दैनिक यात्रा गर्ने मानिससम्मले यस्ता शर्ट सहज रूपमा प्रयोग गर्छन् । यही कारणले बटन–डाउन कलर आज विश्वभर सबैभन्दा लोकप्रिय शर्ट डिजाइनमध्ये एक मानिन्छ ।
खेलकुदसँग जोडिएको इतिहास
धेरैलाई लाग्न सक्छ, यो डिजाइन कुनै फेसन डिजाइनरले बनाएका होलान् । तर यसको सुरुआत भने खेलकुदको आवश्यकताबाट भएको थियो । उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त्यतिर पोलो खेल्ने खेलाडीहरूले खेलका क्रममा घोडा दौडाउँदा उनीहरूको शर्टको कलर हावाले बारम्बार उड्ने समस्या भोग्थे । कलर अनुहारमा पुग्ने र खेल्न असहज हुने भएकाले यसको समाधान खोजियो ।
त्यसपछि कलरका दुवै छेउमा साना बटन लगाएर शर्टसँग बाँध्ने उपाय अपनाइयो । यसले खेलाडीलाई सहज मात्र बनाएन, शर्ट पनि सधैँ व्यवस्थित देखिन थाल्यो ।
पछि यही डिजाइन अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरू हुँदै सर्वसाधारणबीच लोकप्रिय भयो । समयसँगै प्रसिद्ध कपडा कम्पनीहरूले यसलाई आफ्ना उत्पादनमा समावेश गरे र बटन–डाउन कलर विश्वव्यापी फेसनको हिस्सा बन्यो ।
फेसनको संसार समयसँगै निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ । नयाँ–नयाँ डिजाइन बजारमा आइरहेका छन् भने पुराना शैलीहरू पनि नयाँ रूप लिएर फर्किरहेका छन् । तर केही डिजाइन यस्ता छन्, जुन दशकौँ बितिसक्दा पनि परिवर्तन भएका छैनन् ।
शर्टको कलरमा लगाइने सानो बटन पनि त्यहीमध्ये एक हो । १०० वर्षभन्दा बढी समयअघि सुरु भएको यो डिजाइन आज पनि विश्वभर लोकप्रिय छ र धेरै प्रतिष्ठित ब्रान्डले आफ्ना शर्टमा यसलाई निरन्तर प्रयोग गरिरहेका छन् ।
फेसन र उपयोगिताको उत्कृष्ट संयोजन
आज बटन–डाउन कलरलाई केवल उपयोगिताका कारण मात्र होइन, यसको आकर्षक लुकका कारण पनि मनपराइन्छ । यस्तो कलर भएको शर्टले व्यक्तिलाई व्यवस्थित, स्मार्ट र आत्मविश्वासी देखाउन मद्दत गर्छ ।
विशेषगरी क्याजुअल वा सेमी–फर्मल पहिरनमा यो डिजाइन निकै लोकप्रिय छ । जिन्स, चिनो पाइन्ट वा ट्राउजरसँग यस्ता शर्ट सजिलै मिल्छन् । धेरै फेसन विज्ञका अनुसार बटन–डाउन कलरले औपचारिकता र सहजतालाई एकैसाथ प्रस्तुत गर्छ ।
यात्रा गर्नेका लागि उपयुक्त
यदि दिनभर कार्यालयमा बस्नुहुन्छ, नियमित सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नुहुन्छ वा बारम्बार यात्रा गर्नुहुन्छ भने बटन–डाउन कलर भएको शर्ट राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।
सामान्य कलर भएका शर्टमा यात्रा गर्दा कलर मोडिन सक्छ वा उठ्न सक्छ । तर बटनले बाँधिएको कलर लामो समयसम्म आफ्नो आकारमा रहन्छ । यही कारणले यस्तो डिजाइनलाई दैनिक प्रयोगका लागि बढी व्यावहारिक मानिन्छ ।
सबै शर्टमा किन हुँदैन यस्तो बटन ?
बजारमा पाइने सबै शर्टमा कलरमा बटन हुँदैन । यसको कारण प्रत्येक शर्टको कलरको डिजाइन फरक हुनु हो । कतिपय शर्टमा स्ट्यान्ड कलर प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसमा कलर ठाडो हुन्छ र बटनको आवश्यकता पर्दैन ।
केही शर्टमा फ्ल्याट कलर हुन्छ, जुन समथर रूपमा बस्ने भएकाले त्यहाँ पनि यस्तो बटन राखिँदैन । तर रोल वा बटन–डाउन कलर भएका शर्टमा भने कलरलाई स्थिर राख्न यस्ता साना बटन राखिन्छन् ।
त्यसैले, यदि तपाईंको शर्टमा कलरमा बटन छैन भने त्यसलाई खराब डिजाइन भनेर बुझ्न आवश्यक छैन । त्यो शर्टको कलरको प्रकार नै फरक हुनसक्छ ।
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