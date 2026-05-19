दाङमा देउवा-कोइराला समूहको भेला, को को छन् सहभागी ?

१६ असार,बुटवल । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला पक्षीय नेताहरूको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेला दाङको लमहीमा सुरु भएको छ ।
यसअघि दाङमै गर्ने भनी मिति समेत घोषणा भएको भेला अन्तिममा स्थगित भएको थियो । विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा पार्टी सभापति भएपछि पार्टीभित्र फेरिएको आन्तरिक समीकरण, आगामी राजनीतिक रणनीति लगायत विषयमा निर्णय लिन भेला आयोजना भएको हो ।
पार्टीको १४ औं महाधिवेशनका केन्द्रीय सदस्य गेहेन्द्र गिरीको अध्यक्षता र तत्कालीन सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठोर प्रमुख अतिथि रहेको भेलामा लुम्बिनीका पूर्व मुख्मन्त्री तथा कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेश सरकारका शहरी विकास मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) , लुम्बिनी प्रदेशसभामा कांग्रेस प्रमुख सचेत जमुना ढकाल लगायत सहभागी छन् ।
सो समूहका एक नेताले दिएको जानकारी चौधरी, थापा र ढकाल सहित १२ जना प्रदेश सभा सदस्य भेलामा सहभागी भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन् ।
पार्टीमा बृहत् एकता कायम गर्ने, विशेष महाविधेशनका कारण छोडिएका, निराश भएका नेता कार्यकर्तालाई पार्टीको मूल प्रवाहमा ल्याउने र समसामयिक राजनीतिको समीक्षा गर्ने उद्देश्यसहित भेला आयोजना गरेको नेता गेहेन्द्र गिरीले बताए ।
देउवा समूहले यसअघि ६ प्रदेशमा भेला गरिसकेको छ । भेलामा लुम्बिनी प्रदेशका विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नदेखिएका नेता कार्यकर्ता सहभागी छन् ।
भेलालाई गुरू बराल, किशोरसिंह राठोरलगायतका नेताले सम्बोधन गर्ने छन् ।
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