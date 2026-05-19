कांग्रेस निर्वाचन समितिको सदस्यमा लोप्चन र सदस्य सचिवमा कटुवाल नियुक्त

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- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चनलाई केन्द्रीय निर्वाचन समितिको सदस्यमा मनोनित गरेका छन् ।
- पार्टी विधानको धारा ३५ बमोजिम अधिवक्ता राजु कटुवाललाई निर्वाचन समितिको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिएको छ ।
१५ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन मनोनित भएका छन् ।
सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको विधानको धारा ३५ अनुसार गठन भएको निर्वाचन समितिको सदस्यमा लोप्चनलाई र अधिवक्ता राजु कटुवाललाई सदस्य सचिव पदमा मनोनित गरेका हुन् ।
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