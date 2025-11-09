+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अली खामेनीको श्रद्धाञ्जली समारोहमा किन देखिएनन् छोरा मोज्तबा ?

आज तेहरानमा शवयात्रा सम्पन्न भएपछि मंगलबार पार्थिव शरीर कोम लगिनेछ । त्यसपछि बुधबार इराकको एक महत्वपूर्ण शिया धार्मिकस्थलमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम हुनेछ । अन्तत: बिहीबार उत्तरपूर्वी इरानस्थित उनको जन्मस्थान मशहदमा अन्त्येष्टि गर्ने कार्यक्रम छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २२ गते ७:४८

२२ असार, काठमाडौं । इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीको अन्त्येष्टि अघिको श्रद्धाञ्जली समारोहमा उनका छोरा मोज्तबा खामेनी अनुपस्थित रहेपछि त्यसबारे विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।

आइतबार आयोजित शोक सभामा अली खामेनीका अन्य तीन छोरा– मसुद, मोस्तफा र मेइसाम उपस्थित थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रपति मसुद पेजेसकियान, इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) का प्रमुख अहमद वहिदीलगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो ।

तर उत्तराधिकारी छोरा मोज्तबा खामेनी बुवाको श्रद्धाञ्जली समारोहमा अनुपस्थित भएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे विभिन्न अनुमान जारी छ । उनी मार्चको सुरुतिर सर्वोच्च नेताको जिम्मेवारीमा नियुक्त भएपछि सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन् ।

उनका पिता मारिएका अमेरिकी–इजरायली हवाई आक्रमणमै उनी पनि घाइते भएको हुन सक्ने भन्ने हल्ला पनि फैलिएको छ ।

अली खामेनीले सन् १९८९ देखि फेब्रुअरी अन्तिम सातामा मृत्यु हुनुअघिसम्म इरानको सर्वोच्च नेताका रूपमा शासन गरेका थिए ।

अनुपस्थितिको कारणबारे अड्कलबाजी

मोज्तबा खामेनीको अनुपस्थितिबारे इरानले कुनै आधिकारिक स्पष्टीकरण दिएको छैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले सुरक्षा जोखिम र उनी आक्रमणमा घाइते भएको सम्भावनालाई प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

रोयटर्स, अल जजिरा, फाइनान्सियल टाइम्स लगायतका अनलाइनहरुले मोज्तबाको अनुपस्थितिको मुख्य कारण सुरक्षा भएको बताएका छन् । यी रिपोर्टहरूका अनुसार इजरायलले उनलाई पनि सम्भावित निशाना बनाउन सक्ने जोखिमका कारण सुरक्षा निकायले सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नदिएको हुन सक्छ ।

रोयटर्सले मोज्तबा अमेरिकी–इजरायली आक्रमणमा पर्दा अनुहार तथा खुट्टामा चोट लागेको र गम्भीर घाइते भएको हुनसक्ने भनेर विभिन्न स्रोतहरूका आधारमा समाचार लेखेको छ ।

युरो न्युजले उनी सर्वोच्च नेता नियुक्त भएयता कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिनुलाई केही विश्लेषकले यसलाई सुरक्षा तथा सत्ता हस्तान्तरणको संवेदनशील अवस्थासँग जोडेर हेरेको जनाएको छ ।

‘शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो अन्त्येष्टि’

उनको औपचारिक अन्त्येष्टि शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो । आगामी एक सातासम्म इरान र इराकका विभिन्न स्थानमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।

इरानी अधिकारीहरूका अनुसार १ करोड २० लाखदेखि २ करोड मानिससम्म अन्त्येष्टिमा सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । इरान सरकारले यसलाई ‘शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो अन्त्येष्टि’ भनेर वर्णन गरेको छ ।

खामेनीको पार्थिव शरीर हाल तेहरानस्थित ग्रान्ड मोसल्ला धार्मिक परिसरमा राखिएको छ । त्यहाँ ९७ वर्षीय वरिष्ठ शिया धर्मगुरु जाफर सोभानीले अन्तिम प्रार्थना सञ्चालन गरेका छन् । उनी कोम सहरका धार्मिक शिक्षालयमा अध्यापन गराउने प्रतिष्ठित विद्वान् हुन् ।

आइतबार इरानभर सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो । सोही दिन साँझ पार्थिव शरीरलाई ग्रान्ड मोसल्लाबाट बाहिर निकालेर सोमबार तेहरानमा विशाल शवयात्रा निकाल्ने कार्यक्रम छ ।

अन्त्येष्टिका सम्पूर्ण कार्यक्रम कडा सुरक्षा व्यवस्थासहित पूर्वनिर्धारित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । मोज्तबा खामेनीको अनुपस्थिति भने इजरायलले उनीमाथि पनि आक्रमण गर्न सक्ने आशंकाबीच अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

डोनाल्ड ट्रम्पको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति

इरान र इजरायलबीच भएको युद्धविराम हाल कायम रहेको छ । स्थायी शान्ति सम्झौताका लागि वार्ता जारी रहे पनि दुवै पक्षले आवश्यक परे फेरि सैन्य कारबाही गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

समाचार वेबसाइट एक्सियोसका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार अन्त्येष्टि कार्यक्रमका कारण शान्ति वार्ता एक साताका लागि स्थगित गरिएको बताएका थिए ।

उक्त समाचारअनुसार ट्रम्पले अन्त्येष्टिमा इरानका अधिकांश शीर्ष अधिकारीहरू एकै ठाउँमा उपस्थित भएकाले ‘एकै प्रहारमा सबैलाई समाप्त पार्न सकिने’ टिप्पणी गरेका थिए । तर उनले ‘त्यसो गरे वार्ता गर्न कोही बाँकी नरहने भएकाले त्यसो नगर्ने’ पनि बताएका थिए ।

ट्रम्पले इरानी नागरिकहरू खामेनीका लागि रोइरहेको देख्दा आफू अचम्ममा परेको प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए । ‘मलाई त मानिसहरूले उनलाई घृणा गर्छन् भन्ने लागेको थियो । सायद ती नक्कली आँसु हुन्,’ ट्रम्पले भनेका छन् ।

ट्रम्प, अमेरिका र इजरायलविरुद्ध इरानी जनताको आक्रोश

ट्रम्पको उक्त अभिव्यक्तिको प्रतिक्रिया दिँदै ५० वर्षीया श्रद्धाञ्जलीदाता जाहरा सफाईले रोयटर्ससँग भनेकी छन्, ‘हामीले ४७ वर्षअघि नक्कली आँसु बगाउन क्रान्ति गरेका होइनौं । यी सबै सहिदको बलिदान पनि नक्कली शोकका लागि होइन ।’

एसोसिएटेड प्रेस (एपी) र द गार्डियनका अनुसार अन्त्येष्टिमा सहभागी केही व्यक्तिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । कवि मोहम्मद रसुलीले प्रार्थनाअघि कविता वाचन गर्दै ‘ट्रम्पको हत्या गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो,’ भनेका थिए ।

उनको सम्बोधनका क्रममा ‘अमेरिकाको मृत्यु होस्’ र ‘इजरायलको मृत्यु होस्’ भन्ने नारासमेत लगाइएको थियो ।

तेहरानमा केही प्रदर्शनकारीहरूले ‘हामी बदला लिनेछौं’ लेखिएका ब्यानर बोकेको पनि देखिएको छ ।

अन्त्येष्टि कार्यक्रममा तेहरानमा मात्र १ करोडभन्दा बढी मानिस सहभागी हुने अनुमान गरिएकाले सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा बनाइएको छ । भीडका कारण दुर्घटना हुन सक्ने जोखिमबारे सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सचेत गराइएको छ ।

इरानको सरकारी समाचार संस्था इर्नाका अनुसार आइतबार ग्रान्ड मोसल्ला परिसर र आसपासका स्वास्थ्य केन्द्रमा ४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले उपचार सेवा लिएका छन् । यद्यपि कुनै मानवीय क्षति भने नभएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुले जनाएका छन् ।

अन्त्येष्टिस्थलका तस्वीरमा श्रद्धाञ्जली दिन आएका मानिसहरूलाई गर्मीबाट जोगाउन पानीको फोहोरा छर्किएको र स्वास्थ्यकर्मीहरूले एक वृद्ध महिलालाई स्ट्रेचरमा लैजाँदै गरेको पनि देखिएको छ ।

बिहीबार जन्मस्थान मशहदमा हुनेछ अन्त्येष्टि

खामेनीको शवपेटिका तेहरानमा भएको आक्रमणमा मारिएका उनका चार आफन्तका शवपेटिकासँगै राखिएको छ । तीमध्ये उनकी एक वर्षीया नातिनी जाहरा मोहम्मदी गोलपायेगानी पनि रहेकी छन् ।

आफ्नो शासनकालभर अली खामेनीले पश्चिमी मुलुकहरूसँग टकरावको नीति अवलम्बन गरेका थिए । उनले गाजास्थित हमास, लेबनानको हिजबुल्लाह र यमनका हुथी विद्रोहीजस्ता अमेरिका तथा इजरायलविरोधी सशस्त्र समूहलाई लामो समयदेखि समर्थन गर्दै आएका थिए ।

सोमबार तेहरानमा शवयात्रा सम्पन्न भएपछि मंगलबार पार्थिव शरीर कोम लगिनेछ । त्यसपछि बुधबार इराकको एक महत्वपूर्ण शिया धार्मिकस्थलमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम हुनेछ । अन्तत: बिहीबार उत्तरपूर्वी इरानस्थित उनको जन्मस्थान मशहदमा अन्त्येष्टि गर्ने कार्यक्रम छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

खामेनीको अन्त्येष्टिमा अमेरिका विरोधी नारा, सैन्य रणनीति बदल्ने इरानी तयारी
अयातुल्लाह अली खामेनी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

खामेनीको अन्त्येष्टिमा अमेरिका विरोधी नारा, सैन्य रणनीति बदल्ने इरानी तयारी

खामेनीको अन्त्येष्टिमा अमेरिका विरोधी नारा, सैन्य रणनीति बदल्ने इरानी तयारी
इरानले भन्यो- खामेनी हत्याको बदला अवश्य लिनेछौं

इरानले भन्यो- खामेनी हत्याको बदला अवश्य लिनेछौं
इरानका पूर्वसर्वोच्च नेता खामेनीको तीन महिनापछि औपचारिक अन्त्येष्टिको तयारी

इरानका पूर्वसर्वोच्च नेता खामेनीको तीन महिनापछि औपचारिक अन्त्येष्टिको तयारी
चुरोट तान्दै इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीको तस्वीर जलाउने युवती को हुन् ?

चुरोट तान्दै इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीको तस्वीर जलाउने युवती को हुन् ?
इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीले भन्छन् – अन्य तानाशाह जस्तै ट्रम्पको पनि पतन हुन्छ

इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीले भन्छन् – अन्य तानाशाह जस्तै ट्रम्पको पनि पतन हुन्छ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ
सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित