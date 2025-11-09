+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

तसलीमा नसरीन आगामी महिना कोलकाता फर्किने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते ७:१८

३१ असार, काठमाडौं । बंगलादेशकी निर्वासित लेखिका तसलीमा नसरीन आगामी महिना कोलकाता फर्किने भएकी छिन्।

उनी करिब दुई दशकअघि आफ्ना लेखहरूको विरोधमा भएको हिंसक प्रदर्शनपछि कोलकाता छोड्न बाध्य भएकी थिइन्। समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार यो फिर्तीलाई राजनीतिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

पश्चिम बंगालको बीजेपी सरकारले यसलाई धार्मिक कट्टरताको अगाडि लामो समयसम्म भएको कथित झुकावबाट आएको बदलावको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।

तसलीमा नसरीनले सामाजिक सञ्जालमा यसबारे जानकारी दिएकी छिन्। उनी आगामी अगस्ट १ तारिखमा कोलकाताको रवीन्द्र सदनमा आयोजना हुने एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा सहभागी हुनेछिन्।

यो कार्यक्रममा उनले कविता पाठ पनि गर्नेछिन्। धर्मनिरपेक्ष र कट्टरतावाद विरोधी संगठनहरूको समूहले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। यो कार्यक्रमको महत्त्व साहित्यमा मात्र सीमित नभएको मानिएको छ।

तसलीमा नसरीन सन् १९९४ मा कट्टरपन्थीहरूबाट धम्की आएपछि बंगलादेशबाहिर बस्दै आएकी छिन्।

कोलकाता तसलीमा नसरीन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित