+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वैदेशिक रोजगार विभाग : एकैदिन ५६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी, ४ जनाको उद्धार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते ७:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरीका आधारमा एकैदिन ५६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको जनाएको छ ।
  • विभागले १९ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता गरी थप ३३ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति लिइएको जानकारी गराएको छ ।
  • विभागको पहलमा चार जना पीडितको उद्धार हुनुका साथै ८ वटा मुद्दा मिलापत्रमार्फत टुंग्याइएको छ ।

३१ असार, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले एकैदिन ५६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरीका आधारमा उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो ।

विभागले मुद्दा अनुसन्धान, अनुगमन, उद्धार तथा गुनासो व्यवस्थापनमा सक्रियता बढाएको जनाएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार एकै दिन १९ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने ४ जना वैदेशिक रोजगार पीडितको उद्धार गरिएको छ ।

विभागअन्तर्गतको मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखाले १९ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता गरेको छ । शाखाले ६ जनालाई पक्राउ गरी उपस्थित गराएको छ भने ५६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । साथै, थप ३३ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति मागिएको विभागले जनाएको छ ।

सोही अवधिमा ८ वटा मुद्दा मिलापत्रमार्फत टुंग्याइएको छ । बैंकलाई लेखिएका पत्र, अभियोगपत्र र रायपत्रसहित शाखाबाट कुल १४१ वटा पत्राचार गरिएको विभागले जनाएको छ ।

संस्था अनुगमन शाखाले ३ वटा राहदानी वितरण गरेको छ भने ७ वटा नयाँ उजुरी दर्ता गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरूलाई ४ वटा पत्राचार गरिएको छ । साथै, फोनमार्फत प्राप्त ७ वटा गुनासो तत्काल समाधान गरिएको विभागले जनाएको छ ।

जनगुनासो व्यवस्थापनतर्फ कल सेन्टरमा प्राप्त ६६ गुनासोमध्ये ६५ वटाको समाधान गरिएको छ । हेलो सरकारमार्फत प्राप्त ६ वटा गुनासोमध्ये ५ वटाको सम्बोधन गरिएको छ भने एउटा असम्बन्धित गुनासो सम्बन्धित निकायमा पठाइएको विभागले जनाएको छ ।

राहत, उद्धार तथा समन्वय शाखामा २ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन् । शाखाको पहलमा ४ जनाको उद्धार गरिएको छ भने ३ वटा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी काम सम्पन्न भएका छन् । यस अवधिमा ६ वटा द्विपक्षीय छलफलसमेत सञ्चालन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यस्तै, संस्था दर्ता तथा नवीकरणतर्फ ५१ वटा म्यानपावर कम्पनी तथा १४ वटा पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था (पीडीओटी) को नवीकरण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

पक्राउ पुर्जी वैदेशिक रोजगार विभाग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको पक्राउ पुर्जीबारे सर्वोच्चमा आगामी सोमबार छलफल

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको पक्राउ पुर्जीबारे सर्वोच्चमा आगामी सोमबार छलफल
देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
ओली-लेखक पक्राउ गर्ने यस्तो थियो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र पक्राउ पुर्जी (पत्रहरूसहित)

ओली-लेखक पक्राउ गर्ने यस्तो थियो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र पक्राउ पुर्जी (पत्रहरूसहित)
जरुरी पक्राउ पुर्जीसहित ओली निवास पुग्यो प्रहरी टोली

जरुरी पक्राउ पुर्जीसहित ओली निवास पुग्यो प्रहरी टोली
नक्कली ‘वर्क पर्मिट’ प्रकरण : फरार सञ्चालक विरुद्ध पक्राउ पुर्जी, उजुरी गर्ने बढ्दै

नक्कली ‘वर्क पर्मिट’ प्रकरण : फरार सञ्चालक विरुद्ध पक्राउ पुर्जी, उजुरी गर्ने बढ्दै

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित